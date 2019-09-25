"TÜGVA'mız, nesil yetiştiriciliğinde çok büyük işlere imza atacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "TÜGVA'mız, Türkiye'nin geleceğe taşınmasına katkı sunacak, adeta o sorumlulukla Türkiye'nin yarınlarını aydınlatma doğrultusunda gecesini gündüzüne katacak nesil yetiştiriciliğinde çok büyük işlere imza atacak." dedi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) erkek yurdunu ziyaret eden Yavuz, TÜGVA İl Temsilcisi Akif Adnan Dizer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yavuz, TÜGVA İl Temsilciliğinin çok önemli, köklü, derin ve güzel işler çıkardığını söyledi.

Yavuz, TÜGVA dışında başka aktörlerin de önemli görev üstlendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Ama bugün TÜGVA'dayız, onları konuşuyoruz. Ne kadar kendileriyle övünsek o kadar azdır. İnanıyorum ki TÜGVA'mız, bundan sonra da yine Türkiye'nin geleceğe taşınmasına katkı sunacak, adeta o sorumlulukla Türkiye'nin yarınlarını aydınlatma doğrultusunda gecesini gündüzüne katacak nesil yetiştiriciliğinde çok büyük işlere imza atacak.

Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, 'Şaşırıyorum mal mülk biriktirenlerin haline, mal mülk biriktirirken o gençliğe inmeyenlerin haline. Zira o biriktirdikleri malı mülkü sonunda o nesle bırakıp gidecekler ve belki de o nesil onu çarçur edecek. Aslolan mal mülk biriktirmek değil, aslolan sağlıklı nesiller yetiştirmek.' Gençliğimizi ve neslimizi, milletimizin esas sermayesi olarak görüyoruz. Bu doğrultuda ne kadar gayret sarf etsek azdır. Bu doğrultuda emek sarf edenlere ne kadar teşekkür etsek de yine azdır diyorum."

Yavuz, daha sonra Dizer, yönetim kurulu üyeleri ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.