TÜGVA'nın 5. "Kitap Kurdu" projesinde sınav maratonu tamamlandı - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Kitap Kurdu" projesine katılan 40 bini aşkın ortaokul öğrencisi, sınav maratonunu başarıyla tamamladı.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, vakfın ortaokul koordinatörlüğünce 81 ilde düzenlenen "Kitap Kurdu" projesinin son adımı olan online sınav sona erdi.

Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen projede, ortaokul 5-6 ve 7-8'inci sınıf öğrencileri için iki ayrı kitap okuma listesi belirlendi.

Yavuz Bahadıroğlu, Alphonse Daudet, Selcen Yüksel Arvas ve Jules Verne gibi birçok yazarın kitaplarını okuyan gençler, heyecanlı maratonu sona erdirerek sınava girdi.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Yeni bir görüş ve duyuş mimarisinin toprak üstünde sarayını kuracak tek vasıta kitaptır" sözünden ilham alınarak hazırlanan projeye, Türkiye'nin 81 ilinden binlerce genç katılım sağladı.

Bugün online olarak gerçekleştirilen sınava ise 40 bini aşkın ortaokul öğrencisi katıldı.

Ortaokul öğrencilerine yeni ufuklar açmak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için düzenlenen proje, geçen yıl da online olarak gerçekleştirilmiş ve 35 bini aşkın genç online sınavda buluşmuştu.