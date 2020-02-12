Konferanslar, söyleşiler, kitap okuma programları ve eğitici içeriklerin yanı sıra şehir gezisi ile kayak faaliyetinin yer aldığı "Aksiyon Akademi Kış Kampı", gençlerden tam not aldı.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, eğitici programların yanı sıra sosyal aktivitelerin de yer aldığı kampa, Türkiye'nin çeşitli illerinden yüze yakın üniversite öğrencisi katıldı.

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