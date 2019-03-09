Tügva'nın Keçiören İlçe Temsilciliği Coşkuyla Açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Keçiören İlçe Temsilciliği Binasının açılışı TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Meclis İdari Amiri Orhan Yeğin, TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi İsmail Karaosmanoğlu, Keçiören...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Keçiören İlçe Temsilciliği Binasının açılışı TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Meclis İdari Amiri Orhan Yeğin, TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi İsmail Karaosmanoğlu, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu tarafından gerçekleştirildi.



Ahlaklı, imanlı, memleketinin derdiyle dertlenen gençlerin yetişmesi için birçok çalışma yürüten TÜGVA, faydalı faaliyetlerini Keçiören'de daha rahat sürdürmek için yeni binasına kavuştu. Sosyal etkinliklerin merkezi olan ve ilim dağıtma konusunda azami gayret gösteren TÜGVA'nın Keçiören İlçe Temsilciliği Binası, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Meclis İdari Amiri Orhan Yeğin, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi İsmail Karaosmanoğlu ve TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu tarafından dualar eşliğinde açıldı.



Açılışa birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasetçi, bürokrat ve genç katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından protokol konuşması yapan katılımcılar yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulundu.



"TÜGVA'da gençler ne yapacaklarına kendileri karar veriyor"



TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın hoşça vakit geçireceği bir mekanın açılışını yapmak için heyecan duymamak mümkün değil. Bu mekanımıza geldiğinizde TÜGVA'nın sizler için organize ettiği çeşitli etkinlikleri görmüş olacaksınız. TÜGVA'da gençler ne yapacaklarına kendileri karar veriyor. 18-24 yaş gurubu gençlerimizin ortaya koyduğu projeler millet olarak öz benliğimizi hatırlatmak ve yaşatmak adına önem arz ediyor. Batılılaşma sevdasının önüne geçmek için, milletimizin öz güvenini yenilemek için TÜGVA mücadelesini vermeye devam ediyor. İnancımızın gereği olan yaşam tarzının ne olduğunu TÜGVA gayet güzel anlatıyor. İnsani arzularının kölesi olmayan bir nesil yetiştirmek ve toplumun değerlerini yaşatmak için de TÜGVA'nın organizasyonlarını takip etmek gerekiyor" dedi.



"Dünyayı daha iyi bilen gençlerin yetişmesi için mücadele veriyoruz"



TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Gönül coğrafyamızın dört bir köşesinde gönül tellerinizin harekete geçtiğini hissedeceksiniz. Çünkü bu toprakları mayalayan alim kişiler bizim topraklarımızı da mayalamışlar. TÜGVA dünyayı daha iyi bilen gençlerin yetişmesi için mücadele veriyor. Dünyanın bütün mazlumları bizden umut bekliyor. O yüzden bizden beklentisi olan insanları mahcup etmemeliyiz. Emeği geçen arkadaşlara, belediye başkanımıza, kaymakamımıza ve yardımsever vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."



"Bu yapıyı gençliğin hizmetine sunduk"



Binanın yapımına büyük destek veren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Üç ayların birinci gününde hayırlı bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Bizi bu günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Allah bizleri ramazan bayramına da erişmeyi nasip etsin. 10 yıllık hizmet süremizde özellikle eğitim konusuna büyük önem verdik. KEDEM ve KEÇMEK gibi eğitim yuvalarında hem vatandaşlarımız hem de gençlerimiz donanımlı hale geldi. Keçiören Belediyesine ait olan tarihi bir bağ evini restore ederek TÜGVA'nın kullanımına sunduk. Keçiören'de bu şekilde 57 tane tescilli yapı bulunmaktadır. Bu yapıyı özellikle gençliğin hizmetine sunmuş olmak benim için çok önemli. Bizlere bu hizmetleri yapma fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. TÜGVA Keçiören İlçe Temsilciliği Binası gençlerimize ve milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.



"Uluslararası alanda başarı elde etmiş öğrenci sayımız 123'tür"



Keçiören 930 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri diyen Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, sportif faaliyetlerde Keçiören'in yakaladığı başarılara ilişkin bilgilendirme yaptı. Bulut, "Keçiören Gençlik Merkezinde kayıtlı üye sayımız 10 bin 800, aktif sportif eğitim alan öğrenci sayımız 2 bin 743, sportif yetenek testine alınan öğrenci sayımız 10 bin 500, testler sonucunda yetenekli olduğu tespit edilen öğrenci sayımız 245, uluslararası alanda sportif başarı elde etmiş öğrenci sayımız 123'tür. Ayrıca Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında 1380 öğrencimiz yüzme öğrendi. Bu anlamda Keçiören'e kakı sunan Keçiören Belediye Başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Binamız vatana, millete hayırlı olsun" dedi.



"Mahallelerimizdeki çocuklarımız gönül rahatlığıyla gelebilir"



AK Parti Meclis İdari Amiri Orhan Yeğin, "Günlük meşguliyetlerimizin yanında, millet için memleket için üzerimize düşen sorumluluklarımız var. TÜGVA'nın gelişmesi de memlekete katkı sunmak anlamına gelir ki, o gayreti gösteren Keçiören Belediyemize teşekkür ediyorum. Mahallelerimizdeki çocuklarımızın gönül rahatlığıyla gelebilecekleri bir mekan olan TÜGVA, gençlerimizin milletine hayırlı olması için doğru bir noktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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