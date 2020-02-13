TÜGVA'nın Kitap Kurdu Yarışması Adana'da tanıtıldı - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından organize edilen Kitap Kurdu Yarışması kent genelindeki ortaokullarda tanıtıldı.

TÜGVA Adana İl Temsilcisi Emrah Sancar, organize ettikleri Kitap Kurdu Yarışmasıyla kitap okuma kültürünü Adana gençliğine kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

İl genelinde, 15 ilçede ilçe 200'den fazla ortaokulu ziyaret ederek 100 bin civarında öğrenciye de "Selam Ver" etkinliği kapsamında selam verdiklerini belirten Sancar, ziyaretlerde gençlere kitap okuma yarışmalarından da bahsetti.

Sancar, yarışmalarına Adana'da 10 bin başvuru beklediklerini, nisanda yapılacak sınavla öğrencilerin ödüllendirileceğini kaydetti.