TÜGVA'nın "Kitap Kurdu Yarışması" Tekirdağ'da tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜGVA'nın 'Kitap Kurdu Yarışması' Tekirdağ'da tanıtıldı - Son Dakika

TÜGVA'nın "Kitap Kurdu Yarışması" Tekirdağ'da tanıtıldı

7 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen "Kitap Kurdu Yarışması" Muratlı ilçesindeki ortaokullarda tanıtıldı.

TÜGVA'nın

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen "Kitap Kurdu Yarışması" Muratlı ilçesindeki ortaokullarda tanıtıldı.

TÜGVA Muratlı İlçe Temsilcisi Mustafa Reşit Paşa Genç, kitap okuma kültürünü Tekirdağlı gençlere kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Genç, ilçe genelinde bütün ortaokulları ziyaret ederek öğrencileri yarışma hakkında bilgilendirdiklerini ifade etti.

Yarışmaya başvuruların 27 Ocak'ta başladığını ve Tekirdağ genelinde yoğun bir başvuru beklediklerini anlatan Genç, nisanda yapılacak sınavda dereceye girecek öğrencilerin ödüllendirileceğini kaydetti.

Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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