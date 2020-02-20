Yarışmaya başvuruların 27 Ocak'ta başladığını ve Tekirdağ genelinde yoğun bir başvuru beklediklerini anlatan Genç, nisanda yapılacak sınavda dereceye girecek öğrencilerin ödüllendirileceğini kaydetti.

Genç, ilçe genelinde bütün ortaokulları ziyaret ederek öğrencileri yarışma hakkında bilgilendirdiklerini ifade etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bakan Ziya Selçuk'tan Atakan açıklaması: Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz