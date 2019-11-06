TÜGVA'nın Kütahya Şubesi açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bu ülkenin yönetimini dimağları başkanlarının tasarrufunda olan, kafalarının içi Batı medeniyetinin esiri haline gelmiş olanların eline bırakmayacaksınız. Bu cumhuriyet cumhurun olacak. Bunun başka çaresi yok. Cumhuriyet bu ülke sınırları dışındaki bazı odakların payandası olmayacak. Bu milletin olacak." dedi.

Vakfın, Kütahya'daki şubesinin açılışında bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin son 17 yılda atılan iddialı adımlarla geçmişte hayal dahi edilemeyen bir duruma geldiğini belirtti. Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'nin dünyada yapabildiği şeyler 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen şeylerdi. İşte Suriye'de Türkiye'nin nelere kadir olduğunu bütün dünya gördü, kabullendi. Hoşlarına gitse de gitmese de. Bugün kendi kararlarını veren, emniyeti ve halkının güvenliği için yapması gerekenleri, şu ne diyor, bu ne diyor demeden uygulayan bir Türkiye var. İşte Avrupa Birliği acaba buna nasıl bakar? Acaba NATO ne der? Acaba ABD buna nasıl yaklaşır? Emniyetiniz, halkınızın güvenliği başkalarının iki dudağı arasında olursa siz bağımsızlıktan bahsedebilir misiniz? Bu ülkenin çocuklarının, gençlerinin ve geleceğinin kendilerinin geleceği olduğunu iddia edebilir misiniz? Hayır."

Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine her yıl yeni merhaleler katederek ilerlediğini dile getirdi.

"Cumhuriyet milletin olacak"

Türkiye'nin her alanda gelişen bir ülke olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yani dünya üzerinde bir yandan ekonomik gelişmişlik olarak yükselen bir ülkeyiz. Bir yandan da politikasını istikametini kendisi belirleyen bir ülkeyiz. Bir yandan savunma sanayisinde artık yerli milli teknolojileri üretebilen bir ülkeyiz. İşte bütün bunlar sizlerin bu çıtayı daha da yükseğe taşıyacak adımlar atabilmeniz için. TÜGVA bunun için sadece bir yol arkadaşıdır. Bu ülkenin yönetimini dimağları başkanlarının tasarrufunda olan, kafalarının içi batı medeniyetinin esiri haline gelmiş olanların eline bırakmayacaksınız. Bu cumhuriyet cumhurun olacak. Bunun başka çaresi yok. Cumhuriyet bu ülke sınırları dışındaki bazı odakların payandası olmayacak. Bu milletin olacak. Bu milletin inancıyla yoğrulmuş, bu milletin hedefleriyle kuşanmış her bir bireyinin olacak bu cumhuriyet. Bunun için çok çalışmak zorundasınız."

Erdoğan, dünyada kurulan zulüm düzeninin çökeceğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız nasıl bu yola baş koyduysa kefenini giyerek bu yola çıktım diyorsa, sizler de onu örnek alacaksınız ve bu yola baş koyacaksınız. Çünkü dünyada kurulan ve devam eden bu zulüm düzeni, bu adaletsiz düzen er yada geç çökmeye mahkumdur." ifadesini kullandı.

Vakfın Genel Başkanı Enes Eminoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Kütahya'da olduğu gibi Türkiye'nin 81 vilayetinde tüm temsilciliklerinde geleceğin Alparslanlarını, Fatihlerini, Necmettin Erbakanlarını ve Recep Tayyip Erdoğanlarını yetiştirme gayreti içinde olacaklarını vurguladı.

Erdoğan, vakfın şubesinin açılışının ardından Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneğinin (KİHMED) Kitap Kahve'nin açılışını gerçekleştirdi.