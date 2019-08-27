Son Dakika Haberleri: TÜGVA'nın yaz kampa sona erdi
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TÜGVA'nın yaz kampa sona erdi

14 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yaz kampı sona erdi.

TÜGVA'nın yaz kampa sona erdi, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yaz kampı sona erdi.


Tavşanlı ilçesi Kuruçay Göleti mevkiinde TÜGVA Tavşanlı tarafından yapılan gençlik kampı yoğun katılım ile gerçekleşti.


3 gün süren ve yaklaşık 80 kişi ile gerçekleşen kampa her kesimden ilgisi büyüktü.


TÜGVA Tavşanlı Başkanı Recep Bilge, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştirecekleri kamp deneyiminin, her gencin manevi gelişimine katkı sağlayan önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Sorumluluk, öz güven ve fiziksel gelişimin bir arada yaşandığı bu yaşlar için kamp ve yaz okulu deneyiminin gençler için anlamı büyüktür. Öğrenciler, liderlik ve öz yaşam becerilerini geliştiriyorlar. Bu kamp, çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece eğlenmesini sağlayan tatil amaçlı bir organizasyon olmayıp, onların liderlik, öz yaşam becerileri ve temel dini eğitimlerini alacakları bir çalışmadır. Gençler burada edindikleri dostluklar ve örnek liderlerle unutulmaz bir tatil deneyimi yaşıyor. Öğrendiklerini fark etmeden eğlendikleri yerler olan kampta, gençler birçok farklı spor dalında kendilerini geliştiriyorlar" dedi.


Bölgede ilk defa yapılan etkinliğin geleneksel hale getirilmedi planlanıyor. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:23 Kaynak: İHA
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