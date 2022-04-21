TÜGVA ofisine bombalı saldırı - Son Dakika
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TÜGVA ofisine bombalı saldırı

21.04.2022 10:39

- TÜGVA ofisine bombalı saldırı Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.

- TÜGVA ofisine bombalı saldırı

İSTANBUL - Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sabah erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan esnaf İbrahim Dönmez, "Sabah 5.30 civarında ben fırında malzemeleri pişiriyordum bir patlama oldu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Karşı ay ocağından arkadaşlar çıktı" ifadelerini kullandı.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TÜGVA ofisine bombalı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜGVA ofisine bombalı saldırı - Son Dakika
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