TÜGVA ramazanda gençlerle buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fiziki olarak bir araya gelmenin mümkün olmadığı ramazanda gençler için bu aya özel birbirinden farklı proje ve faaliyetler hazırladı.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, proje ve faaliyetlerine devam eden vakıf, Kovid-19 salgını nedeniyle fiziki olarak bir araya gelmenin mümkün olmadığı ramazan ayının, anlam ve öneminin idrak edilebilmesi için çalışıyor.

Bu aya özel birbirinden farklı proje ve faaliyetler hazırlayan vakıf, Türkiye'nin 81 ilindeki gençlerin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine ve yurt dışındaki gençlere de ulaşıyor.

"Askıda İftarlık" kampanyası

TÜGVA, Hz. Peygamberin "Allah Teala'nın rahmet gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde, yedi kimseyi Allah Teala rahmetinde gölgelendirecektir. Bunlardan birisi de sağ eli ile verdiği sadakayı, sol elinin haberi olmayacak şekilde gizliliğe dikkat edendir." hadisi şerifine örnek teşkil edecek bir kampanya başlattı.

Türkiye genelinde "Tabağını küçült, sofranı paylaş" sloganıyla başlatılan "Askıda İftarlık" kampanyasıyla ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği ulaşması sağlanırken, pandemi döneminde zorluk yaşayan esnafa da destek olunuyor.

Ramazan ayı boyunca devam edecek "Askıda İftarlık" kampanyasına katılan herhangi bir lokantadan, dilenen sayıda iftar yemeği siparişi verilmesi yeterli. İftarlıkların bu lokantadan ihtiyaç sahipleri tarafından alınmasının yanı sıra "TÜGVA Destek" hattıyla da iletişime geçilebiliyor.

Gençler yaşayarak öğreniyor

Nisa Suresi'nde buyrulan "Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur" ayetinden esinlenerek başlatılan "Hadislerle Sessiz Vlog" yarışmasının bu yıl ikincisini düzenleyen vakıf, yarışmayla ramazanda da Hz. Muhammed'in sünnetlerinin yaşayarak öğretilmesini amaçlıyor.

Yarışmada liseli gençler, belirlenen 5 temaya ait hadislerden üçünü seçerek çektikleri sessiz vlogları YouTube kanallarına yüklüyor.

81 ilde organize edilen "İftara 5 Kala" faaliyetinin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiren vakıf, iftara yetişemeyen vatandaşlara, gönüllü liseli gençler tarafından su ve hurma ikramında bulunuyor. Ramazan ayında yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemine dikkat çeken etkinlik, her ilde belirlenen noktalarda gerçekleştiriliyor.

Teheccüd Buluşmaları

"Teheccüd Buluşmaları" programıyla her pazar saat 03.30'da teheccüd namazını kılmak için Türkiye'nin dört bir yanından liseli gençler çevrim içi oluyor. Gençler için belirlenen konular hakkında yapılan sohbet programıyla başlayan etkinlik, kılınan teheccüd namazının ardından 10 farklı ilden liseli gencin ettiği dua ile son buluyor.

Hızlı Olan Kazansın Bilgi Yarışması kapsamında gerçekleştirilen "Peygamber Efendimiz ve Gençlik" kitap okuma yarışmasında ise gençler, okuyor, öğreniyor, yarışıyor ve birbirinden güzel hediyeler kazanıyor.

Yurt dışındaki gençlere hadisi şerif kartları dağıtılacak

Yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da gençlere ulaşan vakıf, ramazan ayında çeşitli ülkelerde hadisi şerif kartı dağıtımı yapacak.

Belçika'da, Almanya'nın Mainz, Stuttgart ve Duisburg şehirlerinde, İngiltere'de Londra'da, Amerika'da New York ve Brooklyn'de, Fransa'da Paris, Lyon, Strasbourg ve Bordeaux'da, Balkanlar'da Makedonya ve Bosna'da düzenlenecek etkinlikler kapsamında gençlere hadisi şerif kartları hediye edilecek.

Gençlerin YouTube'daki buluşma adresi olan TÜGVA TV'de ise ramazan ayı için hazırlıklar tamamlandı.

Ramazan-ı Şerif'in ruhuna özgü konularla asrı saadet dönemine yolculuk yapılacak. Gençler her hafta 4 halifeden birini, daha yakından tanırken, TÜGVA TV iftar sofrasının sıcaklığını yaşatacak.