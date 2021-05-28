TÜGVA, sabah namazının ardından Ayasofya-i Kebir Camii önünde İstanbul'un fethi programı düzenledi - Son Dakika

TÜGVA, sabah namazının ardından Ayasofya-i Kebir Camii önünde İstanbul'un fethi programı düzenledi

28.05.2021 09:55
TÜGVA, sabah namazının ardından Ayasofya-i Kebir Camii önünde İstanbul'un fethi programı düzenledi, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde etkinlik düzenledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde etkinlik düzenledi.

"41. TÜGVA İstanbul Ayasofya Sabah Namazı Buluşması" kapsamında yapılan etkinlikte, "Elde sensin dilde sen, gönüldesin baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın" ve "Kudüs nöbeti" yazılı pankart açıldı.

Etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, fethin sembolü olarak nitelendirilen Ayasofya-i Kebir Camii önünde program düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu caminin yeniden ibadete açılmasının sevincinin yanında, 27 Mayıs darbesinin acı hatıralarını da unutmadıklarını belirten Kabaktepe, "Bugün özel bir gün. Ülkemizdeki özgürlerin kısıtlandığı 27 Mayıs'ın 1 gün sonrasında burada buluştuk. İstanbul'un fethedilmesi, 29 Mayıs da yine özel bir gün. Sizlerin yaşındaki Fatih Sultan Mehmet'in arzusu, isteği ve gayretiyle gerçekleştirdiği mutlu bir gün." dedi.

Türkiye'nin tarihte birçok zorlu süreçten gelerek, bugünlere ulaştığına dikkati çeken Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Ülkemizde özgürlüklerin kısıtlandığı, başbakanlarımızın hukuksuz bir şekilde, haksız bir şekilde, adil olmayan yöntemlerle hayatlarına son verildiği günleri geride bıraktık. Önümüzdeki günlerin fethinin aydınlığı gibi, hürriyetin, adil bölüşümün, adil bir dünyanın, 5'ten büyük olan bir dünyanın yeniden işareti olan siz gençlerin de bu kararlılıkla burada durması beni memnun etti. Unutmayalım ki Fatih Sultan Mehmet, bizlere 'Aynileşmek, benzeşmek zorunda değil, aynı yolda yürümek, birlikte yol almak zorunda olduğumuzu' söyledi. Cumhurbaşkanımızın en son kongrede ifade ettiği gibi dünyada adaleti hakkı, hakkaniyeti esas alan medeniyet nöbetine hazırlanan gençler, sizleri tebrik ediyorum. Fethiniz kutlu olsun."

Ayasofya Meydanı'ndaki etkinlikte mehter takımı gösterisi de yapıldı.

İstanbul, Kudüs, Mayıs, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA, sabah namazının ardından Ayasofya-i Kebir Camii önünde İstanbul'un fethi programı düzenledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Sıla, İlker Kaleli için Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi! Sıla, İlker Kaleli için Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi! Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış

Son Dakika Haberleri
10:06 Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha
10:05 Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi
10:01 Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı
09:36 KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı
09:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor
09:29 Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi
09:11 Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı
09:07 Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı
09:05 Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı
09:03 AK Parti seçim kanunuyla ilgili taslak çalışmasını MHP'ye götürüyor: Baraj yüzde 5'e inecek, milletvekili transferi tarih olacak
Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha         
10:07
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yapıp o anları da kayda aldılar Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yapıp o anları da kayda aldılar         
09:21
BM'nin İsrail'e yönelik soruşturma kararı Netanyahu'yu çılgına çevirdi: Utanç verici BM'nin İsrail'e yönelik soruşturma kararı Netanyahu'yu çılgına çevirdi: Utanç verici         
09:15
Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı         
09:08
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti         
22:02
Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor         
20:10
Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı         
19:57
8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi 8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi         
17:38
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti         
16:24
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 10:10:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜGVA, sabah namazının ardından Ayasofya-i Kebir Camii önünde İstanbul'un fethi programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement