TÜGVA, 6000 yaz okulu öğrencisiyle Şanlıurfa'da görkemli bir kapanış töreni yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

TÜGVA, 6000 yaz okulu öğrencisiyle Şanlıurfa'da görkemli bir kapanış töreni yaptı

Son Güncelleme: 11.08.2023 22:43

TÜGVA, Şanlıurfa'da 6000 öğrenciyle Yaz Okulu Kapanış programı gerçekleştirdi. Programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "yeni nesil gençlik vakfı" anlayışıyla sunulan eğitim programının öğretmenler, veliler ve öğrencilerin memnuniyetlerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

TÜGVA, Şanlıurfa'da 6000 öğrenciyle Yaz Okulu Kapanış programı gerçekleştirdi.

81 İLDE AYNI AYNA MEZUN OLDULAR

Türkiye genelinde bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Yaz Okulu Projesine gelen yoğun ilgi etkinliklerine de yansımış Ayasofya ve Barbaros Hayrettin Paşa Camii, gündem olmuştu. 81 ilde aynı anda 6 hafta boyunca spor, gezi, kültür ve sanat faaliyetleriyle birlikte dini eğitimler de alan öğrenciler mezun oldular.

TÜGVA, 6000 yaz okulu öğrencisiyle Şanlıurfa'da görkemli bir kapanış töreni yaptı

"155 BİN BAŞBURUYLA ÖĞRENCİ REKORU

Geçtiğimiz yıl 118 bin başvuruyla yapılan Yaz Okulu çalışmasında TÜGVA 155 bin başvuruyla kendi rekorunu kırdı. Katılımın en fazla olduğu illerden biri de Şanlıurfa oldu. Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "yeni nesil gençlik vakfı" anlayışıyla sunulan eğitim programının öğretmenler, veliler ve öğrencilerin memnuniyetlerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Beşinci, Şanlıurfa'daki konuşmasında, "Bugün 81 il 571 ilçemizdeki teşkilatımızla, öğretmenlerimizle, 155 bin gencimize eğitim vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da binlerce öğrencimiz eğitimlerini tamamladı. Onların gözündeki mutluluk bizi daha fazla çalışmaya sevk ediyor" dedi.

TÜGVA, 6000 yaz okulu öğrencisiyle Şanlıurfa'da görkemli bir kapanış töreni yaptı

"İŞİMİZ GÜCÜMÜZ GENÇLİK"

Pek çok marka projeyle gençliğe faydalı olmak, vakıf kültürünü yaymak ve yaşatmak, sivil toplum bilincini gençliğe aşılamak için ülkece çalışılması gerektiğini vurgulayan İbrahim Beşinci, "İşimiz gücümüz gençlik" diyerek, Yaz Okulu hakkında konuşmasına şunları ekledi:

"Yaz Okulu ile binlerce öğrenci Kur'anı Kerim, siyer, ilmihal gibi dini eğitimler, kültür ve tarih gezileriyle, öğrenci buluşmalarıyla, spor aktiviteleriyle dolu dolu bir süreç geçirdiler. Yaz dönemini hem öğrenerek hem eğlenerek geçirmiş oldular. Yaz Okulu projesi bizim için bir bitiş değil, başlangıç. Gençlerimize yeni eğitim öğretim döneminde eğitimlerini destekleyici yeni proje ve faaliyetler sunacağız. Yeni nesil gençlik vakfı vizyonuyla gençlere "sen yeter ki muhabbetini, heyecanını, hedeflerini al gel" diyoruz."

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGVA, 6000 yaz okulu öğrencisiyle Şanlıurfa'da görkemli bir kapanış töreni yaptı - Son Dakika


Son Dakika
22:41 Suudi Arabistan'da Ronaldo krizi! Yaptığı hareket başına iş açabilir
22:37 Suudi Arabistan'da Ronaldo krizi! Yaptığı hareket başına iş açabilir
22:24 Henry Onyekuru, Suudi Arabistan'a transfer oldu
22:20 Furyaya o da katıldı! Onyekuru, Arabistan'a gitti
22:01 İYİ Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin yerel seçimde iş birliği çağrısına yanıt
21:56 Son Dakika: Bahçeli'nin ittifak çağrısına İYİ Parti'den yanıt: 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet
21:42 Alpay Özalan'ın istifa eden danışmanından zehir zemberek sözler: İki kelimeyi bir araya getiremiyordu
21:37 Alpay Özalan'ın istifa eden danışmanından zehir zemberek sözler: İki kelimeyi bir araya getiremiyordu
21:36 Son Dakika: Fenerbahçe, Fred transferi için Manchester United ile prensipte anlaştı.
21:36 Fatih Portakal, yeniden Sözcü Tv ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2023 22:49:43. #1.13#
SON DAKİKA: TÜGVA, 6000 yaz okulu öğrencisiyle Şanlıurfa'da görkemli bir kapanış töreni yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement