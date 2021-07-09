TÜGVA Silopi İlçe Temsilciliğinde Kur'an-ı Kerim kursu açıldı - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Silopi İlçe Temsilciliğinde açılan kursta, Kur'an-ı Kerim, temeli dini bilgiler ve siyer eğitimi veriliyor.

Kurs eğiticisi hafız Züleyha Örgen, kursa yoğun talep olduğunu belirterek, ek sınıflar açmayı planladıklarını belirtti.

Şu ana kadar yaklaşık 85 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Örgen, amaçlarının çocuklara İslamiyete uygun bir eğitim vermek olduğunu söyledi.

Örgen, şöyle konuştu:

"Kuranı iyi anlamak, Peygamber Efendimizin hayatını anlamalarını sağlamak, saadet asrında yaşayan efendilerimizin hayatlarını nasıl yaşadıklarını öğretmek. Çocuklarımız, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okuyabilirler, ama hangi mesleğe sahip olursa olsunlar onlara dini bilgileri her zaman lazım olacak. Hayatlarının her safhasında onlara fayda sağlayacaktır."

Öğrencilerden Agit Bozkurt da Kuran eğitimi aldığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Cemre Kaplanduran ise, kursta çok güzel vakit geçirdiklerini aktardı.