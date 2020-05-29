TÜGVA sinema dünyasının kapılarını gençlere açıyor - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Sinefesto iş birliğiyle gerçekleştirilen Gençlik Sinema Okulu'nda eğitim alacak gençler belirlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öncelikle dijital ortamda başlayan projenin ön eleme ve online mülakatı sonucunda, 45 üniversiteli genç eğitim almaya hak kazandı.

İstanbul'da okuyan üniversiteli gençlere yönelik projenin, sinema alanında öğrenilen teorik bilgilerin sahada pratik karşılığının görüleceği bir eğitim olması hedefleniyor.

Proje, sektörü yakından tanımak, sektöre dahil olmak ve sektörde kendi yerini doğru tanımlamak isteyen gençlere ideal bir rehber olmayı da amaçlıyor.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, yaptığı açıklamada, gençlerin yeni bilgi, beceri ve tutumlar geliştirmesine olanak tanıyan öğrenme fırsatları sağlayacak, aklıselim bir gençlik arzusuyla çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yani ilimde, sanatta, fende, teknikte, tefekkürle en ileride 'Ben buradayım.' diyecek bir gençlikten bahsediyoruz. Bu yüzden vakfımızda gençleri sadece bir alanda değil, yeteneklerine göre her alanda kendilerini keşfederken bulabilirsiniz. Bizler proje ve faaliyetlerimizle gençleri kendi başarı hikayelerini yazmaya teşvik ediyor ve daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için destekliyoruz.

Şu ana kadar spordan sanata, kültürden teknolojiye her alanda hem ülkemizde hem de dünyada başarılarıyla bizleri temsil eden kardeşlerimiz var. Bu başarılar bizlerin gayretini ve şevkini arttırıyor. Her alanda gençlerimize fayda sağlamaya çalışıyor, değişen ve dönüşen dünyada dinamikleri bizler yönlendirmek istiyoruz. Bu değişimin ve dönüşümün bir parçası olarak, biz, insanları anladığımızda sanatın doğru bir şekilde etki bırakacağına inanıyoruz. Bu yüzden bu alanın gerçekten hakkını verecek, belli bir sorumluluk dairesinde yaklaşarak sanat icra edecek, iyilik odaklı ve toplum yararına etki uyandırma hayalleri taşıyan, ilkelerimiz çizgisinde bu sanatın içinde var olmayı kendine misyon edinmiş gençlerle birlikte yola çıkmak istiyoruz."

Toplam 120 saat sinema eğitimi verilecek

Gençlik Sinema Okulu, daha önce Türkiye'nin birçok farklı ilinde sinema akademileri düzenleyen Sinefesto iş birliğinde gerçekleştirilecek. Akademi, alanında uzman kişilerin vereceği yönetmenlik, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu derslerinin yanı sıra film okumaları ve ustalık sınıflarıyla gençlere sinemayı ustalarından öğrenme fırsatı sunacak.

Üçer aylık iki dönemden oluşan eğitimin ilk üç ayında temel sinema eğitimi verilirken, ikinci üç aylık periyotta ise öğrencilerin seçeceği veya eğitmenlerin yönlendireceği uzmanlık alanına göre özel eğitimlere geçilecek. Pandeminin sona ereceği tarihe kadar çevrim içi olarak planlanan eğitim, salgın sonrası normal hayata dönüş gerçekleştiğinde fiziki ortama taşınacak.

Toplam 120 saat olarak planlanan sinema okulu, haftanın 2 günü, günde 6 saat devam edecek. Eğitim kapsamındaki film okumaları ve ustalık sınıfları, haftalık 12 saat temel eğitimin dışında yapılacak. Öğrenciler, eğitim süresince, toplam 7 kısa film veya belgesel çekmiş olacak.

Sinema okulu eğitimi, çekilen filmlerin gösterileceği bir gala gecesiyle sona erecek.