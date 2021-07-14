TÜGVA Tekirdağ İl Temsilcisinden Ziyaret Yeni - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tekirdağ İl Temsilcisi Sabri Abdurrahman AYTAN ve beraberindeki heyet, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Sabri Abdurrahman AYTAN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin alanında öncü ve bölgeye yönelik çalışmalarını takdir ve takip ettiklerini ifade ederek başarı temennisinde bulundu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ise nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek, ülkemizin geleceğinin bugünün gençlerine emanet olduğunu, bu emanete sahip çıkacak gençler yetiştirmeyi arzu ettiklerini vurguladı.

Ziyaret günün anısına Tekirdağ İl Temsilcisi Sabri Abdurrahman AYTAN'ın Türkiye Gençlik Vakfı tarafından hazırlanan dergiyi Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e takdimiyle son buldu.