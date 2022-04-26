Son dakika haberi... İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliği önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliği önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist yakalandı

26.04.2022 20:15
Son dakika haberi... İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliği önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist yakalandı

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Nisan'da İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan teröristin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Nisan'da İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "21 Nisan günü saat 05.46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis teşkilatımıza ve emniyet istihbarat birimlerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: 'İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı... Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: 'İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı...

Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa, Nisan, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliği önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliği önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist yakalandı - Son Dakika
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