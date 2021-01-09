TÜGVA Urla İlçe Temsilciliği, Afgan öğrencilere destekte bulundu - Son Dakika

TÜGVA Urla İlçe Temsilciliği, Afgan öğrencilere destekte bulundu
09.01.2021 10:51
TÜGVA Urla İlçe Temsilciliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde eğitim gören Afgan öğrencilere destekte bulundu.
TÜGVA Urla İlçe Temsilciliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde eğitim gören Afgan öğrencilere destekte bulundu.
TÜGVA'dan yapılan açıklamada, öğrencilere yakacak ve maddi yardım dağıtıldığı bildirildi. TÜGVA Urla İlçe Temsilcisi Eşref Kaplan ve İzmir Üniversite Koordinatörü Mert Yeşilyurt'un öğrencilerin sorunlarını dinlediği kaydedildi.
Açıklamada bazı ev sahipleri ve emlakçıların öğrencilere ev kiralarken fırsatçılık yaptığı savunularak İzmir'de öğrencilerin kira sorunuyla ilgili çalışma yapıldığı, bu sorunun TÜGVA yurtlarının önemini gösterdiği de kaydedildi.
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