Son Dakika Haberleri: Tügva ve Bisikletliler Derneği'nden Çanakkale Şehitlerini Anma Bisiklet Turu

Tügva ve Bisikletliler Derneği'nden Çanakkale Şehitlerini Anma Bisiklet Turu

1 saat önce

TÜGVA Melikgazi İlçe Temsilciliği ve Kayseri Bisikletliler Derneği tarafından düzenlenen Çanakkale Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'na büyük ilgi gösterildi.

Tügva ve Bisikletliler Derneği'nden Çanakkale Şehitlerini Anma Bisiklet Turu, System.String[]
TÜGVA Melikgazi İlçe Temsilciliği ve Kayseri Bisikletliler Derneği tarafından düzenlenen Çanakkale Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'na büyük ilgi gösterildi.

Bisiklet severler ve TÜGVA'ya üye gençler Çanakkale Şehitlerini Anma Bisiklet Turu için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Sivas Caddesi, Aşık Veysel Bulvarı, Hulusi Akar Bulvarı ve Gültepe Parkı olarak belirlenen güzergahı dolaşacaklarını söyleyen TÜGVA MElikgazi İlçe Temsilcisi İsa Dost, "Türkiye Gençlik Vakfı olarak önemli gün ve haftalarda bu tür etkinlikler yapıyoruz. Bisikletçiler Derneği ile beraber bisiklet turu yapacağız. Turumuza yaklaşık 200 kişinin katılmasını bekliyoruz. Etkinliğimiz 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Bisiklet Turuna Sivas Caddesi'nden başlayarak Aşık Veysel Bulvarı, Hulusi Akar Bulvarı'nı takip edeceğiz ve Gültepe Parkı'nda sonlandıracağız. Gültepe Parkında da yaklaşık yarım saat sürecek bir çekiliş ve sürpriz hediyelerimiz olacak" diye konuştu.

Kayseri Bisikletliler Derneği Başkanı Mehmet Lüzumlar ise yaptığı açıklamasında, "Bisikletliler Derneği olarak Türkiye'de yapılan her farkındalığa destek veriyoruz. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma gününde TÜGVA ile birlikte Kayseri de şehitlerimizi anmak için bir farkındalık oluşturduk. Yaklaşık 200 bisikletçi dostumuz katılıyor. Hava şartları daha iyi olsa katılım daha fazla olacaktı ama buna da şükür. İnsanlara bisikleti sevdirmek birinci amacımız. İnsanların sağlık sistemindeki bozulmayı spor yaparak gidereceğine inandığımızdan bisikleti yaygınlaştırmak için Bisikletliler Derneği olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:38 Kaynak: İHA

Melikgazi, Çanakkale, Güncel
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