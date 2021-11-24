TÜGVA verilerinin tahrif edilerek sızdırılması soruşturmasında bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) verilerini hukuksuz şekilde ele geçirerek, değiştirip sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Ramazan A, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, TÜGVA'dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturmada, istihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı araştırma sonucunda, şüpheli Ramazan A'nın ismine ulaşıldı. Bu kişinin vakfa örgütlü bir plan dahilinde sızdırıldığı ihtimali üzerinde duran ekipler, geçen pazar günü Başsavcılık talimatıyla Ramazan A'yı gözaltına aldı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen Ramazan A, Başsavcılıkça ifadesinin alınmasının ardından, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, şüphelinin bu suçlardan tutuklanmasına hükmetti.