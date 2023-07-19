TÜGVA Yaz Okulu'nda 5000 öğrenci bir araya geldi - Son Dakika
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TÜGVA Yaz Okulu'nda 5000 öğrenci bir araya geldi

19.07.2023 18:50

TÜGVA tarafından düzenlenen Yaz Okulu kapsamında İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen 5000 öğrenci, Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bir araya geldi. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, bu yıl Yaz Okulu'na büyük bir ilginin olduğunu ve rekor bir katılım sağlandığını belirtti. Cami açılalı henüz 2 ay gibi bir süre olduğunu ifade eden Beşinci, öğrencilerin bu yeni camide buluşup maneviyat ortamında dostluk, kardeşlik ve muhabbetle bir araya gelmelerinin büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi. Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Mayıs'ta ibadete açılmıştı ve aynı anda 20 bin kişi namaz kılabilme kapasitesine sahip.

Yaz Okulu kapsamında geziler düzenleyen TÜGVA, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen 5000 öğrenciyi bir araya getirdi. Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni ziyaret eden çocuklar burada öğle namazı kıldı.

5000 TÜGVA'lı Genç Yeni Açılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Buluştu

"YAZ OKULUNA BÜYÜK İLGİ VAR"

Bu yıl Yaz Okulu'na büyük bir ilginin olduğunu, önceki yıllara göre rekor bir sayıya ulaştıklarını ifade eden TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl Ayasofya'da yaptığımız buluşmayı şimdi yeni açılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde gerçekleştiriyoruz. Cami açılalı henüz 2 ay gibi bir süre oldu.

5000 TÜGVA'lı Genç Yeni Açılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Buluştu

"TÜRKİYE'NİN YARINLARINI OLUŞTURAN KARDEŞLERİMİZLE BİR ARADAYIZ"

Yaz Okulu öğrencilerimizin bu yeni camide buluşup onun maneviyat ortamında dostluk, kardeşlik ve muhabbetle kubbesini doldurmaları bizim için büyük bir anlam ifade ediyor. Maşallah bütün öğrencilerimizi gözleri çakmak çakmak. Her biri enerji dolu. Din-i mübin-i İslam'ın yayılması için canını siper eden şehitler, gaziler sayesinde bugün burada dinimizi rahatça yaşayabiliyoruz. 15 Temmuz günü işte bu ruh düşmana karşı koydu. Barbarosların,Fatihlerin, Yavuzların, Abdülhamid Hanların torunları tankların karşısında omuz omuza verdi. Hem yârdan, hem serden geçtiler ama hainlere geçit vermediler. Bugün burada tarihimizden ilham alan ve yeni Türkiye'nin güçlü ve aydınlık yarınlarını oluşturan kardeşlerimizle bir aradayız. Rabbimize hamdolsun." dedi.

5000 TÜGVA'lı Genç Yeni Açılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Buluştu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AÇILMIŞTI

Süleymaniye Camii'nden esinlenerek tasarlanan cami, 12 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılmıştı. Kitap kafe, 4-6 yaş anaokulu, dijital görsel sanatlar salonu ve çok amaçlı salonlar gibi pek çok bölümün yer aldığı camide, kapalı ve açık alanıyla birlikte aynı anda 20 bin kişi namaz kılabiliyor.

5000 TÜGVA'lı Genç Yeni Açılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Buluştu
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Son Dakika Yaşam TÜGVA Yaz Okulu'nda 5000 öğrenci bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜGVA Yaz Okulu'nda 5000 öğrenci bir araya geldi - Son Dakika
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