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TÜGVA Yozgat İl Temsilciliğine Ömer Yağmur yeniden seçildi - Son Dakika

TÜGVA Yozgat İl Temsilciliğine Ömer Yağmur yeniden seçildi

18.06.2021 18:17
TÜGVA Yozgat İl Temsilciliğine Ömer Yağmur yeniden seçildi, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat İl Temsilciliğine Ömer Yağmur yeniden seçildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat İl Temsilciliğine Ömer Yağmur yeniden seçildi.

AK Parti Yozgat Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki genel kurulda yaptığı konuşmada, toplantının hayırlı olması dileğinde bulundu.

AK Parti'nin her zaman gençlere önem verdiğini ifade eden Bozdağ, "Gençlik bizim her şeyimiz. Sadece bugün değil yarınımız ve yarınlarımızdır. Gençleri iyi olanın gelecekleri daha iyi olur. Devlet daha güçlü olur, millet daha müreffeh olur." dedi.

Bozdağ, bir millet kendi evlatlarını kendinden daha iyi yetiştirir onları geleceğe hazırlarsa o milleti, başka hiçbir milletin alt etmesi ve geçmesinin mümkün olmayacağını anlatarak, "Onun için tüm milletler gençlerine büyük önem veriyor. Türkiye'de AK Parti iktidarlarının birinci önceliği, gençlerimizin daha iyi yetiştirmeleri daha donanımlı olmalarını sağlamaktır." diye konuştu.

Türkiye'de gençlerle ilgili en büyük reformlardan birisinin üniversiteler olduğunu vurgulayan Bozdağ, her ile üniversite kurulduğunu, 2002'de 72 olan üniversite sayısının 208'e çıktığını belirtti.

Bozdağ, bütün milletlerin, devletlerin ve bütün siyasilerin hedefinin gençler olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herkes Z kuşağını konuşuyor. Neden? En kolay etkilenecek kuşağın Z Kuşağı olduğunu düşünüyor, 'onların tecrübesi az, dolayısıyla dünü bilmezler, biz onları daha çabuk kendi tarafımıza çekebiliriz.' Bakıyorsunuz siyasi partiler öyle düşünüyor, herkes oraya hücum ediyor. Uluslararası alanlarda da böyle düşünenler çok. Herkes gençlerimiz üzerine hesap yapıyor ama bir şeyi bunların bilmesi lazım. Türk gençleri hesapla veya başka başka cetvellerle, şununla bununla taksimat yapılacak, üzerine oyunlar kurulacak, planlar yapılacak gençlik değildir. Neden? Çünkü 21 yaşında peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olmuş bir kumandanın ve ordunun torunlarıdır. Dünyanın tuzaklarını bu milletin evlatları 21 yaşında bozmuşlardır, bundan sonra da bozacaklardır. O yüzden ben gençlik üzerinde hesap yapanlara söylüyorum. Hesabınızı nasıl yaparsanız yapın, bu milletin evlatlarını kendi hesaplarınız doğrultusunda, bu milletin aleyhine kullanmayı başaramayacaksınız. Bu milletin evlatlarını bin yıllık yürüdüğü yoldan ayıramayacaksınız."

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de her zaman gençlerin yanında olduklarını belirterek, genel kurulun hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yapılan seçimde, mevcut il temsilcisi Ömer Yağmur güven tazeledi.

Toplantıya, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Emrah Özgül ve davetliler katıldı.

TÜGVA Yozgat İl Temsilciliğine Ömer Yağmur yeniden seçildi
TÜGVA Yozgat İl Temsilciliğine Ömer Yağmur yeniden seçildi
TÜGVA Yozgat İl Temsilciliğine Ömer Yağmur yeniden seçildi

Ömer Yağmur, AK Parti, Yozgat, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA Yozgat İl Temsilciliğine Ömer Yağmur yeniden seçildi - Son Dakika


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