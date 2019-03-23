Tügva Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan Çorlu'da Açılışa Katıldı

Tekirdağ'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorlu ve Muratlı temsilciliklerinin açılışına katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, seçim öncesi ekonomik manipülasyon yapıldığını belirterek, "Evelallah biz gençlerimizle beraber Türkiye'nin 21.

Tekirdağ'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorlu ve Muratlı temsilciliklerinin açılışına katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, seçim öncesi ekonomik manipülasyon yapıldığını belirterek, "Evelallah biz gençlerimizle beraber Türkiye'nin 21. yüzyıla damgasını vurduğunu göreceğiz" dedi.



TÜGVA'nın Çorlu ve Muratlı temsilciliklerinin açılışı, Çorlu Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Tekirdağ Temsilcisi Emrah Hekim, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül de katıldı. Törende konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye'nin son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ortalama yüzde 5.7 büyüme oranını yakaladığını, seçimlere az bir zaman kala ekonomik manipülasyon yapıldığını söyledi. Son dönemde Cumhuriyet tarihinin en hızlı büyüme oranının yaşandığının altını çizen Bilal Erdoğan, "Eğer Cumhuriyet tarihi boyunca bu oranda büyüyebilseydik, o zaman şuan İtalya seviyesinde bir milli gelire sahip ülke olabilirdik. Ülkemizin ekonomik gelişmesini aksatan gelişmelerde işte darbe girişimlerinde, ülkeyi istikrarsızlaştıran girişimlerde kaynak hep batı oldu. Bunlarda batının bizim ekonomik gelişmemiz için yanımızda durmadığına şahit olduk. Marshall Planı konuşulduğu zaman bile 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de sanayinin gelişmesi için destek vermediler. Bizi bir tarım ülkesi olarak bırakacak destekleri bize layık gördüler. Şimdi demek ki bizim onlara benzememiz, onların bize destek olması anlamına gelmiyor" dedi.



"200 yılı aşkın süreyi bize kaybettirdiler"



"100 yıl önce bu toprakları işgal etmeye çalışanlardan aman dilemek, merhamet beklemek yersiz" diyen Erdoğan, "O zaman demek ki bizim güçlenmemiz, kendi ayaklarımız üstünde durmamıza, kendi kimliğimizi tayin etmemize bağlı. Gençlerimiz hedeflerini yüksek tutmalı. Hedeflerinizi yüksek tutun ki şu kaybettiğimiz zamanları tamir edebilelim. 200 yılı aşkın süreyi bize kaybettirdiler. Kim kaybettirdi, işte düşmanlarımız kaybettirdi. Onların içimizdeki işbirlikçisi hainler kaybettirdi. Kendine güveni olmayan ezik aydınlar kaybettirdi. Sizler onların çok daha ötesinde ufukları kurabilecek cesarete, özgüvene sahipsiniz. Yoksa 15 Temmuz olabilir miydi? Bir işgal girişimine, tanklara, toplara, tüfeklere, uçaklara, helikopterlere karşı elinde bir sapanı dahi olmayan gençler sokaklara çıkabilir miydi? İşte bu özgüven Çanakkale'de bizi zafere götüren, Malazgirt'te zafere götüren, İstanbul'un fethini bize mümkün kılan, sadece kaleleri değil, sadece savaşları değil, gönülleri kazandıran bu özgüven Allah'ın izniyle sizlerde var. Bu özgüven inşasında bize liderlik eden Cumhurbaşkanımıza hepiniz adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Cumhurbaşkanımız her fırsatta bu millete güvendi"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu millete güvendiğini kaydeden Bilal Erdoğan, "Her fırsatta bu millete güvendiğini söyledi. Her fırsatta bu milletle nice engelleri aşacağını söyledi, milletin önüne geçti. Davos'ta one munite dedi, Birleşmiş Milletler'de 'dünya 5'ten büyüktür' dedi. 15 Temmuz'da başkaları gibi saklanmadı, başkaları gibi kaçacak yer aramadı, milletinin önünde meydanlara çağırdı. Meydanlara gitti ölümüne, ölümüne derken kendisi bizzat en önde ölümüne yürüdü. 'Türkiye'de darbe girişimi olsa ne yaparsınız?' sorusuna 'Tankların üzerine önce ben çıkarım' diyenleri iyi biliyoruz. O gece ne yaptıklarını herkes biliyor. Tanklar yolu açıyor, çıkıyor, saklanıyor, korkuyor, bekliyor. Ondan sonrada hani tank mı vardı efendim falan diyor" şeklinde konuştu.



"Genç adam korkak adamın arkasından nasıl gider, pısırık liderin arkasından nasıl yürür"



Türkiye'deki bazı gençler adına üzüldüğünü de söyleyen Erdoğan, "Bunun arkasında dirayetli cesur Türk gencinin olmasını ben üzülerek izliyorum. ya genç adam korkak adamın arkasından nasıl gider, genç adam pısırık bir liderin arkasında nasıl durur. Zaten gençlik onun için Cumhurbaşkanını seviyor, onun için Cumhurbaşkanının arkasında 15 Temmuz'da o kahramanlıkları sergileyebildi. Şimdi önümüzde yine bir seçim dönemi. Keşke bu yerel seçimlerde belediyecilik konuşulsaydı, Tayyip Erdoğan belediyeciliği konuşulsaydı, Tayyip Erdoğan'ın nasıl Türkiye'de belediyelerin çığır açtığını, nasıl çıtaları yükseklere koyduğunu konuşabilseydik. Öyle olsaydı zaten bu yerel seçimlerin kazananını tahmin etmek zor olmazdı. Ama 15 Temmuz'u tezgahlayıp kaybeden üst akıl, egemen güçler adını ne koyarsanız koyun. Ne yaptı acaba bu seçimde, bir fırsat çıkarabilir miyiz, kafaları karıştırabilir miyiz, işte bu ittifak falan zorlayabilir miyiz, kim var, kim varsa toplayın koyun çuvala bunu zorlamak suretiyle adeta milletin aklıyla alay ettiler. Çünkü bu millete yabancı olanların, bu millet üzerinde sadece yabancı değil, aynı zamanda bu milletin değerlerine düşman olanların bu millet üzerinde kuracağı oyunlar yine bu milletin iman dolu göğsünde unufak olup toz gibi dağılmaya mahkumdur" dedi.



"Seçim öncesi ekonomik manipülasyon yapılıyor"



Seçimlere kısa bir zaman kala ekonomik manipülasyon yapıldığını da öne süren Bilal Erdoğan, "Millet namerdi değil dostlarımızı, bizi sevenleri memnun edecek gereken neyse onu yapacak. Benim endişem yok. Evelallah biz gençlerimizle beraber Türkiye'nin 21. yüzyıla damgasını vurduğunu göreceğiz. Çünkü dünya kültürel olarak da, sosyal olarak da, siyasi olarak da, ekonomik olarak da çok çalkantılı sularda seyrediyor. Gerçekten çok ciddi çalkantılar, çok ciddi belirsizliklerin içerisinde ilerleyen bir dünya var. Biz Türkiye olarak şanslıyız, böylesine güçlü bir liderimiz var. Ekonomik manipülasyon yapıyorlar, seçimlerde ekonomi üzerinden oy istiyorlar. Sanki seçimlerden sonra ekonomiyle ilgili bir şeyler yapacakmış gibi milleti kandırmaya çalışıyorlar. Ekonominin iyi olmasını istiyorsak bu seçimlerde liderimizin güçlü olduğunu bütün dünyaya yeniden haykırmamız gerekir ki ekonomide adımlarını atarken bütün dünyaya istikrarın sapasağlam yerinde durduğunu gösterebilelim" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Bilal Erdoğan ve beraberindeki protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek TÜGVA'nın Çorlu ve Muratlı temsilciliklerinin açılışını gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ

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