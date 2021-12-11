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TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan,açılışa katıldı - Son Dakika

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan,açılışa katıldı

11.12.2021 19:58

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "TÜGVA'nın bir duruşu var; bu ülkenin değerlerinin korunması, geleneklerinden kopulmaması, kimliğin erozyonunun durdurulup ihyası, çok daha aydınlık bir geleceği çocuklarımız ve gelecek nesiller için inşa etmek.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "TÜGVA'nın bir duruşu var; bu ülkenin değerlerinin korunması, geleneklerinden kopulmaması, kimliğin erozyonunun durdurulup ihyası, çok daha aydınlık bir geleceği çocuklarımız ve gelecek nesiller için inşa etmek." dedi.

TÜGVA Düzce'nin Gümüşova ilçesindeki yeni binasının açılışına katılan Erdoğan, vakfın Türkiye'nin dört bir yanında gençlere yönelik mekanlar ile projeler oluşturduğunu ve onları desteklediğini söyledi.

Vakfın spor, kültür-sanat, edebiyat, kitap tahlil grupları, kamplar ve yaz okulları gibi çalışmalar yaptığını aktaran Erdoğan, "TÜGVA'nın bir duruşu var; bu ülkenin değerlerinin korunması, geleneklerinden kopulmaması, kimliğin erozyonunun durdurulup ihyası, çok daha aydınlık bir geleceği çocuklarımız ve gelecek nesiller için inşa etmek. Bunun için de bu donanımlara sahip dene-yap atölyeleri, icathaneler var. Teknoloji ile bir arada olacaklar. Üniversitelerde TEKNOFEST yarışmalarında dereceler alacaklar, bir araya gelecekler, ülkenin meselelerini değerlendirecekler. Kendi geleceklerini konuşacaklar. 'Bu ülkeyi nasıl daha güçlü kılarız ve hizmet ederiz.' diyecekler." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye genelinde temsilcilikler, gençlik merkezleri, kitap kafeler, icathaneler gibi mekanlarla gençleri kendi alanlarına yönelik faaliyetler yapmaya yönlendirdiklerini dile getirerek, "Onun için 'Yeni nesil gençlik vakfı' diyoruz. Gençlerimiz açıyor, onlar yönetiyor." ifadelerini kullandı.

Dua edilmesinin ardından Erdoğan, Vali Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları hizmet binasını gezdi.

Öte yandan Erdoğan, kentte basına kapalı gerçekleştirilen "Gençlik STK'ları Platformu Anadolu Buluşması" programına katıldı.

Erdoğan, ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezini ziyaret ederek, antrenman yapan Düzce Gençlik Merkezi engelli okçuluk sporcularıyla ok attı ve onlarla sohbet etti.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan,açılışa katıldı
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan,açılışa katıldı
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan,açılışa katıldı
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan,açılışa katıldı
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan,açılışa katıldı

Yüksek İstişare Kurulu, Bilal Erdoğan, Düzce, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan,açılışa katıldı - Son Dakika


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