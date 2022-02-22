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Önce satsın diye mallarını devrettiği emlakçı, sonra kendisi öldü! Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası emlakçının çocuklarına kaldı! - Son Dakika

Önce satsın diye mallarını devrettiği emlakçı, sonra kendisi öldü! Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası emlakçının çocuklarına kaldı!

22.02.2022 09:08
Önce satsın diye mallarını devrettiği emlakçı, sonra kendisi öldü! Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası emlakçının çocuklarına kaldı!

Psikiyatr ve yazar Haydar Dümen'in ölmeden önce Beyoğlu'nda sahibi olduğu bina ve dairelerini tanıdığı bir emlakçıya devrettiği ortaya çıktı. Emlakçı ölünce, Haydar Dümen'in yaklaşık 100 milyon liralık mirası için karmaşık bir durum oluştu. Haydar Dümen'in mülkleri, ölen emlakçının çocuklarının üzerinde görünüyor. Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen, durumu çözmek için harekete geçti.

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Karahan'ın yazısına göre Haydar Dümen'in Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesinin yanı sıra aynı bölgede bina, daire, dükkan gibi mülkleri de vardı.

ÖNCE EMLAKÇI SONRA KENDİSİ

Ve ünlü doktor sağlığında bulunduğu bölgedeki emlakçıya satış yapsın diye mallarını devretti.

Karahan'ın yazısın şöyle devam ediyor:

"Olmaz olmaz ya, olayın ardından emlakçı hayatını kaybediyor.

Dümen'in ailesi ne yapacağız derken Haydar Dümen de vefat ediyor... Ve işte filmlere konu olacak hikaye o sırada başlıyor.

Emlakçının varisleri babalarının mirası olduğu için ona göre hareket ediyor. Haydar Dümen'in de çocukları olmadığı için eşi Gül Dümen kocasının mirasını geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesi vermek için düğmeye basıyor."

ÇOK YÜKSEK MEBLAĞLAR

Karahan Sıraselviler bölgesindeki mülklerin hatırı sayılır değerde olduğuna dikkat çekerek yazısına şöyle devam ediyor:

"Bölgedeki dairelerin ortalama metre kare fiyatları 10 bin liradan, deniz görüyorsa 15-20 bin liradan, dükkanlar 25-35 bin lira... Binalar ise metrekaresine göre 35 milyon liradan satışa çıkarılıyor. Dümen'in de emlakçıya devrettiği mülklerin değeri yaklaşık 100 milyon lira...

Hemen sarıldım telefona, Haydar Dümen'in Beyoğlu'ndaki ofisini aradım, ancak kapı duvar... Dümen'in eşi Gül Dümen'e ise birkaç farklı telefondan ulaşamadık. Birçok soru var merak ettiğim ancak ulaşamayınca havada kaldı.

Mesela Haydar Dümen ve emlakçı arasında yazılı veya sözlü protokol var mıydı? Bu devir işlemine şahitlik eden kişi veya kişiler var mıydı?..

Her ne kadar olaylar Haydar Dümen ve emlakçının hayatını kaybetmesi ile karmaşık hale gelse de, adaletin yerini bulacağına inanıyorum."

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Önce satsın diye mallarını devrettiği emlakçı, sonra kendisi öldü! Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası emlakçının çocuklarına kaldı! Önce satsın diye mallarını devrettiği emlakçı, sonra kendisi öldü! Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası emlakçının çocuklarına kaldı! 'Emlak danışmanı sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı' "Emlak danışmanı sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı" Asya borsaları Hindistan hariç geriledi Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

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SON DAKİKA: Önce satsın diye mallarını devrettiği emlakçı, sonra kendisi öldü! Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası emlakçının çocuklarına kaldı! - Son Dakika
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