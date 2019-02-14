Tuhaf Öneri: 'Camiyi Gezsinler Ama Namazı Göstermeyin'

KONUYLA ilgili açıklama yapan Aalst kenti Flaman Çıkarları Partisi Grup Başkanı Steve Herman, şunları söyledi: "De Duizenppotjes İlkokulunun kentin en önemli binalarını ziyareti kapsamında belediye binası, çan kulesi, Sint-Martinus Kilisesi ve ayrıca Binnenstraat Caddesi'ndeki Belçika Türk...

KONUYLA ilgili açıklama yapan Aalst kenti Flaman Çıkarları Partisi Grup Başkanı Steve Herman, şunları söyledi: "De Duizenppotjes İlkokulunun kentin en önemli binalarını ziyareti kapsamında belediye binası, çan kulesi, Sint-Martinus Kilisesi ve ayrıca Binnenstraat Caddesi'ndeki Belçika Türk Diyanet Valfına bağlı Aalst Kevser Camii de yer alıyor. Daha önce gerçekleştirilen cami ziyaretinde çocuklara nasıl namaz kılındığı gösterilmiş ve çocuklar eve gelince namaz nasıl kılınır uygulamasını ebeveynlerine göstermiş. Bu da ebeveynlerin tepkisine neden olmuştu. Camilere yapılan okul gezileri sırasında namazın nasıl kılındığının gösterilmesinin yasaklanmasını belediye meclisinde sunacağımız öneriyle talep edeceğiz. Daha önceki okul gezisinde din görevlileri tarafından Müslümanların ibadetlerini nasıl yapığı gösterilmiş ve çocuklar da din görevlisini taklit ederek namaz hareketlerini tekrarlamışlardı. Buna göz yummamalıyız."



'CAMİ ZİYARETİNDEN ZARAR GELMEZ'



Aalst Belediyesi Eğitimden Sorumlu Encümeni Karim Van Overmeire ise cami ziyaretinden kimseye zarar gelmeyeceğini söyledi: "Bazı öğrencilerin ebeveynleri cami ziyaretine karşı çıkarak okul yönetimini şikayet etmeye başladı. Eğitimden sorumlu belediye encümeni olarak cami ziyaretini yasaklamak istemiyorum. de Duizendpootjes İlkokulu 3'üncü yıldır cuma günü şehir yürüyüşü düzenliyor. Çocuklar Aalst'taki en önemli bina ve heykellerle tanıştırılıyor. Çocuklar binaları bir şehir planına yerleştirmeyi öğreniyorlar ve bunları doğru tarihsel bağlamda yerleştirebilmeliler. Cami ziyaretinden hiç kimse rahatsızlık duymamalıdır. Cami içinde açıklama cami temsilcileri tarafından değil, kendi öğretmenlerimiz tarafından yapılacak. Kendi kültürümüze ve kendi çocuklarımıza biraz güven duyalım. Biri camiye beş dakika girdiğinde bu dışarıya Müslüman olarak çıkacağı anlamına gelmez. Birkaç camiyi kendim ziyaret ettim ama bu durum fikrimi değiştirmedi."

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