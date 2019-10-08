Son Dakika Haberleri: - Tuhafiye giyim mağazasında kaçak kozmetik ürünleri ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa - Tuhafiye giyim mağazasında kaçak kozmetik ürünleri ele geçirildi

- Tuhafiye giyim mağazasında kaçak kozmetik ürünleri ele geçirildi

55 dakika önce

- Tuhafiye giyim mağazasında kaçak kozmetik ürünleri ele geçirildiKAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tuhafiye giyim mağazası ve kozmetik ürünleri adın altında iş yeri olan bir eve yapılan operasyonda kozmetik ürünleri...

- Tuhafiye giyim mağazasında kaçak kozmetik ürünleri ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tuhafiye giyim mağazası ve kozmetik ürünleri adın altında iş yeri olan bir eve yapılan operasyonda kozmetik ürünleri ve elektronik kaçak eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği tarafından il merkezinde kozmetik ürünleri ve elektronik eşya kaçakçılığı ile mücadelenin etkinliğinin artırılması ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda tuhafiye giyim mağazası ve kozmetik ürünleri adın altında iş yeri olan bir eve düzenlenen operasyonda kozmetik ürünleri ve elektronik kaçak eşya ele geçirildi. Böylelikle son bir haftada toplam 4 bin 500 adet kaçak kozmetik ürünleri ve elektronik eşya malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda F.S., M.S. ve I.S. gözaltına alındı.

Konuyla ilgili olarak Kaçakcılık Büro Amirliği tarafından çalışmaların sürdüğü bildirildi.

- Tuhafiye giyim mağazasında kaçak kozmetik ürünleri ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
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