Tuhafiyecilerden Cumhur İttifakı'na Destek Sözü

2014-2019 yılları arasında Kula'nın çehresini değiştiren Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a bir destek sözü de Tuhafiyecilerden gedi. Başkan Tosun'un 2014'te göreve geldiğinden itibaren yaptığı projelerle birlikte Kula'nın 60 mahallesiyle birlikte çehresini değiştirdiğini ifade eden esnaflar, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini belirttiler.Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok ve Cumhur İttifakı Kula Belediye Meclis Üyelerinin katıldığı esnaf kahvaltısında Başkan Tosun, esnaflarla sohbet etti. Kula'ya Cumhur İttifakıyla hizmetin artarak katlanacağına inandıklarını ifade eden esnaflar, "Kula, son 5 yılda gerçek manada hizmet gördü. Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi'nin uyum içerisinde çalışmasının avantajlarını gördük. Alt yapıdan üst yapıya bir çok alanda ilçemize çok şey yapıldı. Yatırımların ve hizmetin devamı için Cumhur İttifakının destekçisi, Hüseyin Tosun'un yanındayız" dediler.

Tuhafiyecilerin kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirten Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Biz, Kula'ya hizmet için varız. Kula'ya geçtiğimiz 5 yılda yaptıklarımız ortada, önümüzdeki 5 yılda daha fazla neler yapabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. 5 yıl boyunca vatandaş odaklı hizmet verdik. İnşallah ikinci dönemde aynı hızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz Kula'yı kalkındırmak ve turizmde marka yapma gayretindeyiz. Bunun için birçok projemiz var. Bu projelerin ciddi manada hayata geçirilebilmesi için hükümetimizin, büyükşehirin ve Kula Belediyesi'nin güçlerini birleştirmeliyiz" dedi.