Tuı-Almanya Başkanı Andryszak: "Türkiye 2019'da Turizm Patlaması Yaşayacak"
57 dakika önce
Dünyanın en büyük turizm şirketlerinden olan ve her yıl Türkiye'ye bir milyonun üzerinde turist getiren TUI, Türkiye turizminde 2019 yılında patlama beklediklerini açıkladı.
Dünyanın en büyük turizm şirketlerinden olan ve her yıl Türkiye
'ye bir milyonun üzerinde turist
getiren TUI, Türkiye turizminde 2019 yılında patlama beklediklerini açıkladı. Almanya
merkezli dünyanın en büyük turizm şirketi TUI, Türkiye'ye yapılacak seyahatlerde bu yıl patlama yaşanacağını açıkladı. Türkiye'ye seyahatlerde büyük artış beklediklerini belirten TUI-Almanya Başkanı Marek Andryszak, "Türkiye için tüm zamanların en iyi yılını yaşamaya çok yaklaşmış olacağız. Türkiye'de fiyat-hizmet kalitesinde rakipsizdir. Kişi başına haftalık bin euro'ya turistler çok yüksek kaliteli oda, yiyecek-içecek ve hizmet satın alabilmektedir. Bu durum turizm patlamasında en önemli faktörlerden birisidir" ifadelerini kullandı. - FRANKFURT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:00 Kaynak: İHA
Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu
ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil
Dünyaca Ünlü Futbolcu Falcao'nun Menajeri, Transfer İçin Galatasaray'ı İşaret Etti
Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz