Son Dakika Haberleri: Tuı-Almanya Başkanı Andryszak: "Türkiye 2019'da Turizm Patlaması Yaşayacak"

Tuı-Almanya Başkanı Andryszak: "Türkiye 2019'da Turizm Patlaması Yaşayacak"

57 dakika önce

Dünyanın en büyük turizm şirketlerinden olan ve her yıl Türkiye'ye bir milyonun üzerinde turist getiren TUI, Türkiye turizminde 2019 yılında patlama beklediklerini açıkladı.

Tuı-Almanya Başkanı Andryszak:
Dünyanın en büyük turizm şirketlerinden olan ve her yıl Türkiye'ye bir milyonun üzerinde turist getiren TUI, Türkiye turizminde 2019 yılında patlama beklediklerini açıkladı.

Almanya merkezli dünyanın en büyük turizm şirketi TUI, Türkiye'ye yapılacak seyahatlerde bu yıl patlama yaşanacağını açıkladı. Türkiye'ye seyahatlerde büyük artış beklediklerini belirten TUI-Almanya Başkanı Marek Andryszak, "Türkiye için tüm zamanların en iyi yılını yaşamaya çok yaklaşmış olacağız. Türkiye'de fiyat-hizmet kalitesinde rakipsizdir. Kişi başına haftalık bin euro'ya turistler çok yüksek kaliteli oda, yiyecek-içecek ve hizmet satın alabilmektedir. Bu durum turizm patlamasında en önemli faktörlerden birisidir" ifadelerini kullandı. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:00 Kaynak: İHA

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