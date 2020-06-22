TUI Russia & CIS'ten pandemide Antalya uçuşu - Son Dakika

TUI Russia & CIS'in pandemi döneminde ilk yaz uçağı, 20 Haziran'da Kazakistan'dan Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Koltuk kapasitesinin bir kısmını Kazakistan medya ve en iyi satış ofislerinin yetkililerine ayıran TUI Russia & CIS, bu amaçla turistlerin en çok merak ettiği, Covid-19'a karşı alınan önlemleri, seyahat öncesi ve sonrası prosedürleri bire bir sektör önderlerine göstermeyi planlıyor. 1 hafta boyunca ağırlanacak Kazakistan grubu, günlük canlı yayınlarla bu bilgileri, Kazakistan medyası ile paylaşacak. Bununla birlikte Türkiye'ye gelmek isteyen ama alınan önlemler nedeniyle tatillerinin aksamasından endişe eden turistlerin, tekrar yoğun olarak tur satın almaya başlamaları planlanıyor. Kazakistan'ın Almatı ve Nursultan şehirlerinden haftada 8 sefer olarak planlanan uçuşlar, eylül sonuna kadar devam edecek.TUI Russia & CIS, Kazakistan dışında temmuz ayı başından itibaren Ukrayna ve Belarus'tan uçuşlarına başlayacak.