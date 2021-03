TUI Rusya, Türkiye'ye 1 milyondan fazla turist göndermeyi hedefliyor - Son Dakika

Türkiye'nin, 2020 yılında pandemiden sonra turistlere açılan ilk yurt dışı destinasyon olduğunu belirten Rubtsov "Ayrıca Türkiye, Ruslar arasında her zaman çok popüler olmuştur. 2021'de Türkiye'ye 1 milyonun üzerinde turist göndermeyi planlıyoruz. Şu an Rusya'nın 18 şehri uluslararası uçuşlara açıkken, Türkiye'ye uçuş programı planlamasını Rusya'nın 38 şehrinden uçacağımızı öngörerek yapıyoruz. Antalya, Dalaman ve Bodrum havalimanlarına uçacağız. Fun&Sun Family, Fun&Sun Active, Fun&Sun Smart konseptlerimizi uygulamak için otellerle çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca bu yıl üç oteli Fun & Sun Family Life Side, Fun & Sun Family Life Belek ve Fun & Sun Smart Club Prestige kendi yönetimimize aldık. Otellerin yönetimi Fun & Sun otel markası CEO'su Volkan Şimşek tarafından yürütülecek. Kendi yönetim şirketimiz müşteriye daha da yakın olmamızı, seyahatin her aşamasında hizmet seviyesini kontrol etmemizi ve daha esnek olmamızı sağlayacaktır. Böylece yaz sezonunda Türkiye'de toplam 21 otel konseptlerimize göre faaliyet gösterecek" dedi.

Türkiye'ye giden turistlerin çoğunlukla 5 yıldızlı otelleri tercih ettiğini hatırlatan Rubtsov "Müşterilerimizin %80'inden fazlasının tercihleri bu yönde. Rusya'dan Türkiye'ye tatil için giden turistler, zamanlarının çoğunu plajda geçiriyorlar, bu nedenle ilk başta kumsal ve plaj bölgesinin rahatlığı, bu bölgede rahat oturma imkanı, gün boyu kaliteli yemek sunulması, çocuklar ve yetişkinler için aktiviteler onlar için en önemli kriterlerin başında. Ayrıca artık güvenli turizm uygulamaları, sosyal mesafeyi korumayı daha fazla geniş bir alana sahip oteller daha fazla talep görmekte" şeklinde konuştu.

Rubtsov, açıklamalarına şöyle devam etti: "TUI Rusya yıllardır olduğu gibi merkez ofisin çeşitli departmanlarında çalışan ekibiyle MITT fuarında yer almakta. Önceki yıllarda olduğu gibi MITT 2021'de de standa gelen ziyaretçilerle buluşacak, yenilikleri ve haberleri paylaşacak ve yaz 2021 sezonunda turistleri hangi değişikliklerin beklediğini anlatacak Türkiye'deki popüler otellerin temsilcilerini davet ettik. TUI'nin konseptinde göre faaliyet gösteren oteller Fun & Sun Family, Fun & Sun Active, Fun & Sun Smart stantta önemli bir yer verilecek. Ayrıca standımızda ziyaretçilere, müşterilere yolculuklarını olabildiğince konforlu hale getirmelerine yardımcı olacak ek hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinebilecekler. MITT 2021'de TUI standına herkesi davet ediyoruz."