Son Dakika Haberleri: TÜİK, 2016 ve 2017 Devlet hesaplarını açıkladı

TÜİK, 2016 ve 2017 Devlet hesaplarını açıkladı

1 saat önce

Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl için yüzde eksi 2,8 olarak gerçekleşti.

TÜİK, 2016 ve 2017 Devlet hesaplarını açıkladı, System.String[]
Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl için yüzde eksi 2,8 olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:03 

Ekonomi
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