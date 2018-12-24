TÜİK, 2016 ve 2017 Devlet hesaplarını açıkladı
1 saat önce
Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl için yüzde eksi 2,8 olarak gerçekleşti.
Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl için yüzde eksi 2,8 olarak gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:03
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