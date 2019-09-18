TÜİK, 2018 yılına ilişkin gelir dağılımını açıkladı

Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 47,6'ya ulaştı. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,2 puan azalarak yüzde 6,1'e geriledi.