Son Dakika › Dünya › TUİK 2019 yılı büyüme rakamlarını açıkladı; yüzde 0,9 büyüme kaydedildi - Son Dakika Dünya
TUİK 2019 yılı büyüme rakamlarını açıkladı; yüzde 0,9 büyüme kaydedildi
7 saat önce
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,9, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüme kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:19
Son Dakika Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,9 büyüme gösterdi Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda İdlib konusunu görüştü Son dakika: Putin, güvenlik konseyiyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi suçladı Son Dakika: Putin, İdlib'deki durumla ilgili Güvenlik Konseyi'ni acil topladı