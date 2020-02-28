TUİK 2019 yılı büyüme rakamlarını açıkladı; yüzde 0,9 büyüme kaydedildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya TUİK 2019 yılı büyüme rakamlarını açıkladı; yüzde 0,9 büyüme kaydedildi - Son Dakika Dünya

TUİK 2019 yılı büyüme rakamlarını açıkladı; yüzde 0,9 büyüme kaydedildi

7 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

TUİK 2019 yılı büyüme rakamlarını açıkladı; yüzde 0,9 büyüme kaydedildi, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.


Buna göre, Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,9, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüme kaydetti.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:19 
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