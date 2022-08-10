Erzurum'un 7 aylık trafik kaza bilançosu açıklandı

TÜİK 2022 Temmuz dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum 7 ayda bin 228 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu. Erzurum, Bölge illeri düzeyinde, ölüm sayısında 2, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 2, maddi hasarlı trafik kazası sayısı düzeyinde 1, trafik kazaları yaralı sayısında da 3'üncü sırada yer aldı.

Erzurum'da 13 Kişi Yaşamını Yitirdi

Erzurum'da Temmuz ayında 1, bu yılın Ocak - Temmuz bölümünde ise 13 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. İlde Ocak - Temmuz ayları toplamında meydana gelen ölüm ve yaralanmalı trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 12. 0, Türkiye toplamında ise yüzde 0,55'lik oran oluşturdu.

Erzurum Ocak - Temmuz Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum'da Temmuz ayında 107 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 172 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 173 kişi yaralandı. İlde Ocak - Temmuz ayları bağlamında ise 599 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, bin 228 maddi hasarlı kaza oluştu. Bu kazalarda 13 kişi yaşamını kaybetti, bin 44 kişi ise yaralandı.

Doğu Anadolu Ocak - Temmuz Verileri

TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın 7 ayında 4 bin 957 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 6 bin 905 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 78 kişi yaşamına veda etti, 8 bin 587 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 4,62'lik oran gösterdi.

Erzurum'un Oransal Verileri

Erzurum'da kaydedilen ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası sayısı bölge toplamında yüzde 12,08'lik oran gösterirken, maddi hasarlı trafik kazası oranı yüzde 17,78, ölüm sayısı yüzde 16,6, yaralı sayısı ise yüzde 12,15'lik oran verdi. Erzurum'da trafik kazasında kaybedilen kişi sayısı ülke toplamında yüzde 1,1'lik oran oluşturdu.

7 Aylık Bölge İlleri Kaza Dağılımı

Trafik istatistik Bülteni Ocak - Temmuz 2022 sonuçları itibariyle Ağrı'da 332, Bingöl'de 298, Bitlis'te 285, Elazığ'da 523, Erzincan'da 432, Erzurum'da 599, Hakkari'de 116, Kars'ta 187, Malatya'da 853, Muş'ta 212, Tunceli'de 114, Van'da 752, Ardahan'da 65, Iğdır'da 189 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

Bölge İlleri Ölüm Sayısı

Erzurum, Ağrı ve Malatya bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan iller oldu. TÜİK verilerine göre, bu yılın Ocak - Temmuz ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı'da 11, Bingöl'de 3, Bitlis'te 5, Elazığ'da 6, Erzincan'da 6, Erzurum'da 13, Hakkari'de 2, Kars'ta 6, Malatya'da 18, Van'da 5, Ardahan'da 2, Iğdır'da 1 kazazede yaşamını yitirdi.

7 Aylık Bölge İlleri Yaralı Sayısı

Bu yılın 7 ayında meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı'da 635, Bingöl'de 472, Bitlis'te 589, Elazığ'da 901, Erzincan'da 750, Erzurum'da bin 44, Hakkari'de 222, Kars'ta 286, Malatya'da bin 414, Muş'ta 313, Tunceli'de 212, Van'da bin 354, Ardahan'da 131 ve Iğdır'da ise 264 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. - ERZURUM