Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Mart'ta "Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri"ne ilişkin yeni bir veri seti yayımlayacak.

TÜİK Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkan Vekili Şenol Bozdağ, söz konusu veri setine ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.

Hizmet ticaretini tanımlamanın ve ölçmenin gayret gerektirdiğine işaret eden Bozdağ, 2013'ten bu yana yoğun metodolojik çalışmalarla sektör toplantıları yaptıklarını ve araştırma yapılarını tasarladıklarını belirtti.

Bozdağ, bu yıl itibarıyla uluslararası hizmet ticareti konusunda istatistik üretecek olgunluğa ulaştıklarına dikkati çekerek, yoğun bir sektörel çalışma sonucunda oluşturdukları yeni veri setini perşembe günü açıklayacaklarını bildirdi.

Söz konusu verinin ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlandığını anlatan Bozdağ, uluslararası hizmet ticaretinin yurt dışında yerleşik kişilere Türkiye'den yapılan hizmet ihracatıyla yurt dışında yerleşik kişilerden yapılan hizmet ithalatını kapsadığını söyledi.

Bozdağ, çalışmanın uluslararası metodolojiye de uygun olduğunun altını çizerek, verilerin kapsamına ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Verilerin kapsamı, başkasına ait fiziksel girdiler için imalat, tamir bakım, taşımacılık, inşaat, sigorta ve emeklilik, finans, fikri mülkiyetlerin kullanımı, haberleşme, bilgisayar ve bilgi, kişisel, kültürel ve eğlence ile devlet hizmetlerinden oluşuyor. Mal ticareti, hane halkı ve turizm hizmetleri verileri ayrı çalışmaların konusu olduğu için bu sınıflamada yer almıyor."

Bozdağ, KDV beyannamelerinin verilerin temel kaynağını oluşturduğunu belirterek, 5 Mart'ta yayımlanacak bültende, ana hizmet türlerine göre en çok hizmet ticareti yapılan ülkeler, hizmet türlerine göre uluslararası ticaret, ülke gruplarına göre hizmet ticareti gibi bilgilerin yer alacağını kaydetti.