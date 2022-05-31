TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi - Son Dakika
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TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi

31.05.2022 10:11

TÜİK, Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati öncü göstergelerin ilk çeyrekte yüzde 7 büyümeye işaret ettiğini dile getirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Türkiye Ekonomi Modeli ile Türkiye istikrarlı güçlü şekilde büyümeye devam ediyor. İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor. Öncü göstergeler ilk çeyrekte büyümenin yüzde 7 civarında gerçekleşeceğine işaret ediyor" ifadelerini ardından TÜİK, Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı.

SEKTÖRLERE GÖRE BÜYÜME ORANLARI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 24,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 16,8, hizmetler yüzde 14,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 8,9, sanayi yüzde 7,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 5,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,2 ve tarım yüzde 0,9 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 7,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı.

GSYH TAHMİNİ YÜZDE 79,5 ARTTI

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,5 artarak 2 trilyon 496 milyar 328 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 179 milyar 800 milyon olarak gerçekleşti.

HANE HALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 19,5 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %19,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %1,1 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %16,8, ithalatı ise %2,3 arttı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 59,7 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %59,7, net işletme artığı/karma gelir ise %88,1 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %35,5 iken bu oran 2022 yılında %31,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %45,6 iken %47,6 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Gayrisafi, Ocak, Mart, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi - Son Dakika
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