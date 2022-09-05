GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2022

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/20.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 5. haftası, Galatasaray-Gaziantep FK maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/21.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 4. hafta mücadelesi, Yılport Samsunspor-Manisa FK maçıyla sona erecek.

(Samsun/20.00)

3- TFF 2. Lig'in 2. hafta son maçında Beyaz Grup'ta Afjet Afyonspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

(Afyonkarahisar/20.00)

4- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.

(New York)

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