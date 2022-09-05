GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2022

05.09.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2022

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/20.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 5. haftası, Galatasaray-Gaziantep FK maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/21.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 4. hafta mücadelesi, Yılport Samsunspor-Manisa FK maçıyla sona erecek.

(Samsun/20.00)

3- TFF 2. Lig'in 2. hafta son maçında Beyaz Grup'ta Afjet Afyonspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

(Afyonkarahisar/20.00)

4- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.

(New York)

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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