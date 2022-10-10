TÜİK: Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 9,6 - Son Dakika
Üye Girişi

TÜİK: Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 9,6

10.10.2022 12:35
TÜİK: Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 9,6

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 9,6'ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 9,6'ya geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ağustos ayında yüzde 9,6'ya geriledi.

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK, işsizlik oranını erkeklerde yüzde 8,2 kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin etti.

TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise yüzde 53 olarak ifade edildi.

TÜİK ayrıca mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinın Ağustos 2022'de bir önceki aya göre 0,9 saat artarak 44,1 saate çıktığını açıkladı.

DW/ EC,CÖ

YORUMLAR
500
İşsizlik yüzde 10'un altına indi! Bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu İşsizlik yüzde 10'un altına indi! Bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede
Kaynak: Deutsche Welle

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK: Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 9,6 - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
18:20 Adnan Oktar davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı! Tutuklu kadın: Sevmem suç mu, hayranım, aşığım
18:20 Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 20:50:52. #1.13#
SON DAKİKA: TÜİK: Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 9,6 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement