TÜİK-Ağustos'ta en yüksek reel getiri külçe altında

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 12.00, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 13.65 ile külçe altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; euro yüzde 7.40 ve dolar yüzde 3.69 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1.60, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5.36 ve BIST 100 endeksi yüzde 8.86 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 8.98 ve dolar yüzde 5.23 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, DİBS yüzde 3.97 ve BIST 100 endeksi yüzde 7.52 kaybettirdi.Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15.90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17.60 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.43, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4.04 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37.60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40.89 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14.09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12.04 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 53.21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 52.89 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 23.02, dolar yüzde 15.58, DİBS yüzde 5.85, mevduat faizi (brüt) yüzde 5.11 ve BIST 100 endeksi yüzde 0.69 kazandırdı.

TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 22.75, dolar yüzde 15.34, DİBS yüzde 5.62, mevduat faizi (brüt) yüzde 4.89 ve BIST 100 endeksi yüzde 0.47 kazandırdı. (Grafik)