TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bir çalışanın aylık gıda harcama tutarını hafif iş... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bir çalışanın aylık gıda harcama tutarını hafif iş... - Son Dakika Ekonomi

TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bir çalışanın aylık gıda harcama tutarını hafif iş...

6 saat önce

TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bir çalışanın aylık gıda harcama tutarını hafif iş kolu için 1940, orta iş kolu için 2086, ağır iş kolu için ise 2331 lira olarak belirledi.

TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bir çalışanın aylık gıda harcama tutarını hafif iş..., System.String[]

TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bir çalışanın aylık gıda harcama tutarını hafif iş kolu için 1940, orta iş kolu için 2086, ağır iş kolu için ise 2331 lira olarak belirledi. - ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
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