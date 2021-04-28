TÜİK Başkanı Dinçer: Tüm veri miktarına ulaşılamayabiliyor - Son Dakika

TÜİK Başkanı Dinçer: Tüm veri miktarına ulaşılamayabiliyor

28.04.2021 20:27
TÜİK Başkanı Dinçer: Tüm veri miktarına ulaşılamayabiliyor, System.String[]

TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, milletvekillerinin, TÜİK'in çeşitli konularda paylaştığı veriler konusundaki eleştirilerine "Biz verilerimizi iki ana gruptan elde ederiz. Birisi kendimiz, doğrudan elde ederiz. Diğeri ise idari olarak, kamu kuruluşlarından, STK'lardan elde ettiğimiz veriler.

TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, milletvekillerinin, TÜİK'in çeşitli konularda paylaştığı veriler konusundaki eleştirilerine "Biz verilerimizi iki ana gruptan elde ederiz. Birisi kendimiz, doğrudan elde ederiz. Diğeri ise idari olarak, kamu kuruluşlarından, STK'lardan elde ettiğimiz veriler. Bu veriler içerisinde kendi elde ettiğimiz verilerle ilgili sıkıntım yok. Diğerlerinden elde edilen bilgilerde eksiklikler, ricalar, yapılan protokoller sonucunda istenilen boyuttaki tüm veri miktarına ulaşılamayabiliyor" dedi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. Komisyon; TÜİK, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ile Kamu Denetçiliği Kurumu'nun istatistiki verilerini, çözüm önerilerini ve değerlendirmelerini dinledi. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirdikleri 'Türkiye'de Kadına Yönelik Aile Şiddet Araştırmaları'na ilişkin sunum yaptı. Kaptanoğlu, araştırma sonuçlarına göre; kadınların, yaşam boyu birlikte oldukları erkeklerden maruz kaldıkları şiddet düzeyinin 10 kadından 4'ünü etkilediğini söyleyerek, yaşı daha ileri olan kadınların daha fazla şiddete maruz kaldıklarını da gördüklerini kaydetti. Kaptanoğlu, eğitim düzeyiyle şiddetin azalması arasında bir ilginin olup olmadığının çok tartışıldığını bildirerek, "Sonuçlarımıza göre, şiddete maruz kalma düzeyinin eğitimi yüksek olan kadınlarda daha düşük düzeyde olduğunu söylemek mümkün. Bunu tabii yaşam boyu en az bir kere maruz kaldıkları şiddet açısından söyleyebiliyoruz. Eğitimli olsun, olmasın kadınlar arasındaki şiddetin çok da büyük oranda değişmediğini gördük. Eğitimli olmanın kadınların şiddetten korunması anlamına gelmediğini söylemek için bu konudaki veri önemli" dedi.

'VERİLER TİTİZLİKLE ANALİZ EDİLİYOR'TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, milletvekillerinin, TÜİK'in çeşitli konularda paylaştığı verilerle ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Dinçer, bir ay önce göreve geldiğini belirterek TÜİK'in yayımladığı verilerin, sürekli olarak yanlış veya hatalı, eksik veya fazla olduğu şeklindeki ifadelerin kendisini üzdüğünü kaydetti. Dinçer, şöyle konuştu: "Kurumu dışarıdan izlediğimde benim de pek çok kişi gibi bununla ilgili şüpheler içerisine zaman zaman düştüğüm olmuştu. Ancak kurumun içerisinde 4 bine yakın çalışanı, 26 bölgede merkezi ve 81 ili bilfiil kapsayan büyük bir kurum içerisinde, bu işlerin, bu veri akışının, veri evresinin ve bunların hazırlanmasının, sunulmasının, raporlarının ne kadar ciddi ve titiz bir şekilde gerçekleştirildiğini bizzat görmek kaydıyla inanılmaz mutlu oldum. Çalışan arkadaşların inanılmaz özverileri, sahadan başlamak kaydıyla veri girişini, veri girişinden analizlerini, düzenlenmesini, örneklem ve anket formlarına varana kadar titizlikle hazırlanmasına ve bunlarla ilgili yapılan çalışmalarda hiçbir an ve zaman içerisinde herhangi bir şahsın veya başka bir şekilde müdahalenin edilemediğini görmekten inanılmaz keyif aldım."'TÜM VERİ MİKTARINA ULAŞILAMAYABİLİYOR'

Dinçer, hali hazırda eksikliklerin olduğunu bildiğini ifade ederek, "Gelişen şartlarda TÜİK'in yerine getirmesi gereken son derece önemli, kendini yenilemesi gereken alanların olduğunun farkındayız. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı gerekli projeler altında hayata geçirmeye başladık. Maalesef ki 5 yıl içerisinde birden fazla başkanın kuruma gelmiş olması, herkesin aklında şüphe oluşturur. Gördüm ki her gelen başkanımız aynı titizlikle bu işlevi gerçekleştirmek için elinden gelen çabayı bilfiil sarf etmiş. Biz verilerimizi iki ana gruptan elde ederiz. Birisi kendimiz, doğrudan elde ederiz. Diğeri ise idari olarak, kamu kuruluşlarından, STK'lardan elde ettiğimiz veriler. Bu veriler içerisinde kendi elde ettiğimiz verilerle ilgili sıkıntım yok. Diğerlerinden elde edilen bilgilerde eksiklikler, ricalar, yapılan protokoller sonucunda istenilen boyuttaki tüm veri miktarına ulaşılamayabiliyor" ifadelerini kullandı.

Haber:  Nursima ÖZONUR/ ANKARA,


Türkiye İstatistik Kurumu, Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜİK Başkanı Dinçer: Tüm veri miktarına ulaşılamayabiliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Uğurcan için 19 milyon euro verdiler, kabul etmedik Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Uğurcan için 19 milyon euro verdiler, kabul etmedik Beşiktaş, ikinci golün sevincini yaşarken VAR'a takıldı! Canlı anlatım Beşiktaş, ikinci golün sevincini yaşarken VAR'a takıldı! Canlı anlatım Son Dakika: Türkiye'de uygulanan Biontech aşısında ikinci doz randevuları ertelendi Son Dakika: Türkiye'de uygulanan Biontech aşısında ikinci doz randevuları ertelendi Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi
Tam kapanmada bankalar çalışacak mı? Bankalar Birliği kriterleri belirledi Tam kapanmada bankalar çalışacak mı? Bankalar Birliği kriterleri belirledi         
20:29
Hasmınla nasıl dost olursun? Cevabı Benjamin Franklin Etkisi'nde saklı Hasmınla nasıl dost olursun? Cevabı Benjamin Franklin Etkisi'nde saklı         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat etti, 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat etti, 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi         
19:51
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Son Dakika: Bakan Koca kötü haberi verdi! İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü Son Dakika: Bakan Koca kötü haberi verdi! İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü         
18:35
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 20:52:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜİK Başkanı Dinçer: Tüm veri miktarına ulaşılamayabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement