Türk-İş'ten TÜİK'in asgari ücret önerisine tepki: Rakamlar ülke gerçeğini yansıtmıyor - Son Dakika

Türk-İş'ten TÜİK'in asgari ücret önerisine tepki: Rakamlar ülke gerçeğini yansıtmıyor

22.12.2020 13:53
Türk-İş'ten TÜİK'in asgari ücret önerisine tepki: Rakamlar ülke gerçeğini yansıtmıyor, System.String[]

Türk-İş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda paylaştığı bekar bir işçinin asgari geçim tutarlarının ülke gerçeklerini yansıtmadığını kaydetti. Türk-İş, TÜİK'in açıkladığı rakamı beklentilerin altında buldu.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısını konfederasyonun ev sahipliğinde çevrim içi yaptığı anımsatıldı. Toplantıda, Türk-İş heyetinin görüş ve taleplerini sunmasının ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)temsilcisinin bekar bir işçinin asgari geçim tutarına dair rakamları paylaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"TÜİK'İN AÇIKLADIĞI RAKAM BEKLENTİLERİN ALTINDA"

"Bir işçinin asgari geçim tutarı, bizim görüşmelerde önem verdiğimiz bir göstergedir. Bugün TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak açıkladı. Kasım ayına ait bu rakamlar, ülke gerçeklerini kesinlikle yansıtmıyor. Aralık ayı ve gelecek yıl enflasyon verisi göz önünde bulundurulduğunda, bu rakamların daha da düşük kalacağı ortada. TÜİK'in açıkladığı rakamın sadece bekar bir işçi için geçerli olduğuna dikkati çekeriz. Mevcutta aylık 2 bin 324 lira olan asgari ücretle geçinilmediğini işverenler de hükümet de gayet iyi biliyor. Görüşmelerin başından beri dile getirdiğimiz insan onuruna yakışır bir ücret. Bunu savunmaya devam ediyoruz. TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı."

"İŞVEREN VE HÜKÜMET TEKLİF SUNMALI"

Açıklamada, başlangıç ücreti olması gereken asgari ücretin zamanla geçim ücretine dönüştüğüne dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün 7 milyon insanımız asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyor. Enflasyon, geçim şartları ve ele geçen asgari ücret miktarı herkesin malumu. Bu nedenle işveren ve hükümet, insanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakamı masaya getirmeli. Daha önce de söylediğimiz gibi, çalışanların kabul edeceği bir rakam olursa Türk-İş olarak buna 'evet' deriz. İşveren ve hükümetten tekliflerini bekliyoruz. Gelecek teklife göre, durumu yeniden değerlendireceğiz."

Türk-İş'ten TÜİK'in asgari ücret önerisine tepki: Rakamlar ülke gerçeğini yansıtmıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, asgari geçim, Türk İş, İşçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk-İş'ten TÜİK'in asgari ücret önerisine tepki: Rakamlar ülke gerçeğini yansıtmıyor - Son Dakika Ekonomi


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