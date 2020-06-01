TÜİK-Bir yılda 1.17 milyon trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

TÜİK-Bir yılda 1.17 milyon trafik kazası meydana geldi

Türkiye karayolu ağında 2019 yılında toplam 1 milyon 168 bin 144 adet trafik kazası meydana geldi.

TÜİK-Bir yılda 1.17 milyon trafik kazası meydana geldi, System.String[]

Türkiye karayolu ağında 2019 yılında toplam 1 milyon 168 bin 144 adet trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 5 bin 473 kişi yaşamını yitirdi, 283 bin 234 kişi de yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu kazaların 993 bin 248 adedi maddi hasarlı, 174 bin 896 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıydı. Yıl içinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75.9'u yerleşim yeri içinde yüzde 24.1'i de yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Türkiye'de 2019 yılında meydana gelen 174 bin 896 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 524 kişi kaza yerinde, 2 bin 949 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde yaşamını yitirdi.

Trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 42.7'si sürücü, yüzde 34.1'i yolcu, yüzde 23.2'si ise yayaydı. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 76.2'sinin erkek, yüzde 23.8'inin kadın, yaralananların ise yüzde 67.2'sinin erkek, yüzde 32.8'inin kadın olduğu görüldü.

Ölümlerin yüzde 47.5'i, yaralanmaların yüzde 68.1'i yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 52.5'i yaralanmaların ise yüzde 31.9'u yerleşim yeri dışında oldu.

Türkiye'de 2019 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 1.3 artarken, toplam kaza sayısı yüzde 5.0, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 6.2, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 4.8, toplam ölü sayısı yüzde 18.0, kaza yerindeki ölü sayısı yüzde 25.1, kaza sonrası ölü sayısı yüzde 10.8, yaralı sayısı ise yüzde 7.8 azaldı.

Türkiye'de 2019 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 204 bin 538 kusura bakıldığında kusurların yüzde 88'inin sürücü, yüzde 8.2'sinin yaya, yüzde 2.0'nin taşıt, yüzde 1.3'ünün yolcu ve yüzde 0.5'inin yol kaynaklı olduğu görüldü.

Taşıt sayısına göre kazalar ve sonuçları değerlendirildiğinde, ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 46.6'sı tek araçlı, yüzde 47.5'i iki araçlı ve yüzde 5.9'u çok araçlı kazalardan oluştu.

Ülkemiz karayolu ağında 2019 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 280 bin 700 taşıtın yüzde 53.1'i otomobil, yüzde 16.,3'ü motosiklet, yüzde 14.9'u kamyonet, yüzde 3.0'ü minibüs, yüzde 2.3'ü kamyon, yüzde 2.2'si otobüs, yüzde 2.1'i çekici, yüzde 1.0'i traktör ve yüzde 5.2'si diğer taşıtlardan oluştu.

Türkiye'de 2019 yılında meydana gelen 174 bin 896 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Ağustos ayı yüzde 10.5 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken Şubat ayı yüzde 5.8 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu.

Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 14.8 pay ile en fazla Cuma günü ve yüzde 13,9 pay ile en az Çarşamba günü gerçekleştiği görüldü. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 11:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Bir yılda 1.17 milyon trafik kazası meydana geldi - Son Dakika Ekonomi

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