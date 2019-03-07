Tüik - Bitkisel Üretim Değerleri 2018'de Yüzde 16.9 Yükseldi

– Türkiye'de toplam bitkisel üretim değeri, 2017 yılındaki 135.9 milyar lira düzeyinden, 2018 yılında yüzde 16.9 artışla 158.9 milyar liraya yükseldi.

– Türkiye'de toplam bitkisel üretim değeri, 2017 yılındaki 135.9 milyar lira düzeyinden, 2018 yılında yüzde 16.9 artışla 158.9 milyar liraya yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde yıllık üretim değerleri yüzde 10.4, sebzelerde yüzde 22.3 ve meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 20.9 arttı. Buna göre, 2018'de üretim değerleri bir önceki yıla göre;



- tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 10.5 artarak 56.1 milyar liradan, 61.9 milyar liraya,



- sebzelerde yüzde 22.3 artarak 33.8 milyar liradan 41.4 milyar liraya ve



- meyveler, içecek ve bitkilerinde yüzde 20.9 artarak 45.9 milyar liradan 55.5 milyar liraya yükseldi.



TÜİK verilerine göre 2018 yılında;



buğday fiyatı yüzde 8.7 artarak 0.96 liraya,



mısır fiyatı yüzde 13.4 artarak 0.85 liraya,



yağlık ayçiçeği fiyatı yüzde 16 artarak 2.58 liraya,



patates fiyatı yüzde 44.6 artarak 1.03 liraya,



çeltik fiyatı yüzde 24 artarak 2.38 liraya,



sofralık domates fiyatı yüzde 36.5 artarak 1.85 liraya ve



sofralık hıyar fiyatı yüzde 9.0 artarak 1.44 liraya yükselirken,



kırmızı mercimek fiyatı yüzde 16.5 azalarak 1.94 liraya,



nohut fiyatı yüzde 12 azalarak 4.8 liraya,



kuru sarımsak fiyatı yüzde 26.3 azalarak 4.17 liraya ve



karnabahar fiyatı yüzde 4.2 azalarak 1.27 liraya geriledi. (Grafik) - İstanbul

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