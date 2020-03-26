TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri alındı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, anketlerin yüz yüze yapılmayacağını duyurdu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, istatistik üretiminin aksamaması için kurumun çalışma düzeninde ve istatistik üretim süreçlerinde de uluslararası normlara uygun olarak gerekli düzenlemeler yapıldı.

Tedbirler kapsamında, kamu sağlığı ve çalışanlar açısından risk oluşturmamak amacıyla, hane halkı ve iş yerleri ile yüz yüze görüşme-anketle veri derleme yöntemi geçici süreyle durduruldu.

Yüz yüze görüşme yönteminin yerine halihazırda kullanılan posta, e-posta, telefon, web üzerinden veri girişi ve idari kayıt gibi diğer veri derleme yöntemlerinin kullanımına devam edilecek.

Tüketici fiyatları, saha çalışmalarının yanı sıra sayılan tüm yöntemler kullanılarak derlenmeye devam edilecek.

Koronavirüsle mücadele sürecinin kurum tarafından azami hassasiyetle takip edildiği, ihtiyaç olması halinde haber bültenlerinin yayımlanmasında yapılacak tüm değişikliklerin ayrıca kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Son günlerde yaşanan bu zorlu sürecin ülkeye etkilerini daha iyi gözlemleyebilmek ve gerekli önlemlerin isabetli bir şekilde alınabilmesini temin etmek için istatistik üretim sürecinin aksatılmadan devam ettirilmesinin gerekliliğine değinilerek, tüm paydaşlara ve vatandaşlara süreç boyunca veri derleme ve istatistik üretimi süreçlerinde gösterecekleri işbirliği ve destek için teşekkür edildi.