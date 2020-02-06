TÜİK-Büyükbaş hayvan sayısı yüzde 3.8, küçükbaş yüzde 5.1 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜİK-Büyükbaş hayvan sayısı yüzde 3.8, küçükbaş yüzde 5.1 arttı - Son Dakika Ekonomi

TÜİK-Büyükbaş hayvan sayısı yüzde 3.8, küçükbaş yüzde 5.1 arttı

6 saat önce

Türkiye genelinde, 2019 yılında toplam büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3.8 artarak 17 milyon 872 bin başa, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 5.1 artarak 48 milyon 481 bin başa yükseldi.

TÜİK-Büyükbaş hayvan sayısı yüzde 3.8, küçükbaş yüzde 5.1 arttı, System.String[]

Türkiye genelinde, 2019 yılında toplam büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3.8 artarak 17 milyon 872 bin başa, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 5.1 artarak 48 milyon 481 bin başa yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 3.8 artarak 17 milyon 688 bin başa, manda sayısı da yüzde 3.2 artarak 184 bin 192 başa yükseldi.

Aynı dönemde, küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5.9 artarak 37 milyon 276 bin başa, keçi sayısı da yüzde 2.6 artarak 11 milyon 205 bin başa çıktı.

Hayvansal ürünlerden süt üretimi de aynı dönemde yüzde 3.8 artarak 22 milyon 960 bin tona yükseldi. Süt üretiminin yüzde 90.5'ini inek sütü, yüzde 6.6'sını koyun sütü, yüzde 2.5'ini keçi sütü ve yüzde 0.3'ünü de manda sütü oluşturdu. Bu dönemde yapağı üretimi yüzde 6.3 artarak 70 bin 588 tona, kıl üretimi yüzde 2.7 artarak 6 bin 162 tona ve tiftik üretimi yüzde 2.3 artarak 380 tona yükseldi. Aynı dönemde bal üretimi yüzde 1.3 artarak 109 bin 330 tona çıkarken, balmumu üretimi ise yüzde 0.4 azalarak 3 bin  971 tona düştü.

İpek böcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı da yüzde 2.6 azalarak 675'e geriledi. İpek böcekçiliğiyle uğraşan hane sayısı da yüzde 6.7 azalarak 2 bin 62'ye indi.

Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5.6 azalarak 5 bin 890 adete, yaş ipek kozası ise bir önceki yıla göre yüzde 4.4 azalarak 90 tona düştü. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:29 Kaynak: DHA
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