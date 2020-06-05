TÜİK-Çevresel vergiler 2018'de 91.1 milyar liraya yükseldi

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki 2013 yılında yüzde 1.2 olan payı, 2018 yılında yüzde 1.0'e düştü. (Grafik)

Çevresel vergilerin, 2018 yılında yüzde 63.3'ünü enerji vergileri, yüzde 34.2'sini ulaştırma vergileri, yüzde 2.5'ini ise kaynak ve kirlilik vergileri oluşturdu.

Toplam çevresel vergi tahakkuku 2008 yılında 34.7 milyar lira düzeyindeyken, 2018 yılında yüzde 162.5 artışla 91.1 milyar liraya yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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