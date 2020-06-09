TÜİK'de 10 bölge müdürü görevden alındı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, TÜİK'in Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Bursa Bölge Müdürü Ünal Can, Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, Edirne Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, İstanbul Bölge Müdürü Zeki Bostancı, Kastamonu Bölge Müdürü İsmail Gökalp , Konya Bölge Müdürü Nurettin Kaya , Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol , Siirt Bölge Müdürü Yavuz Uyar ve Trabzon Bölge Müdürü Hakan Göregen görevden alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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