Son Dakika Haberleri: TÜİK'den GSYH'de baz alınan dolar kuruna ilişkin açıklama

TÜİK'den GSYH'de baz alınan dolar kuruna ilişkin açıklama

6 dakika önce

TÜİK, açıklanan GSYH sonuçlarına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan yorumların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TÜİK'den GSYH'de baz alınan dolar kuruna ilişkin açıklama, System.String[]
TÜİK, açıklanan GSYH sonuçlarına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan yorumların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:50 

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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