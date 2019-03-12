TÜİK'den GSYH'de baz alınan dolar kuruna ilişkin açıklama
6 dakika önce
TÜİK, açıklanan GSYH sonuçlarına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan yorumların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
TÜİK
, açıklanan GSYH sonuçlarına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan yorumların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:50
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