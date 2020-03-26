TÜİK'den Korona virüs açıklaması - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, Korona virüs sürecinde kurum olarak aldıkları önlemler hakkında bilgiler aktardı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, olarak istatistik üretiminin aksamaması için kurumun normlara uygun olarak gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirterek "Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede Türkiye İstatistik Kurumu çalışanlarının sağlığı için gerekli tüm önlemler, hızlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirilmektedir. Bu tedbirlerin yanı sıra, istatistik üretiminin aksamaması için Kurumumuzun çalışma düzeninde ve istatistik üretim süreçlerinde de uluslararası normlara uygun olarak gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.Bu kapsamda; Kamu sağlığı ve çalışanlarımız açısından risk oluşturmamak amacıyla, hane halkı ve işyerleri ile yüz yüze görüşme/anketle veri derleme yönteminin Kurumumuzun çalışmalarında kullanımı geçici süreyle durdurulmuştur. Yüz yüze görüşme yönteminin yerine Kurumumuzda halihazırda kullanılmakta olan posta, e-posta, telefon, web üzerinden veri girişi ve idari kayıt gibi diğer veri derleme yöntemlerinin kullanımına devam edilecektir. Tüketici fiyatları, saha çalışmalarının yanı sıra yukarıda sayılan tüm yöntemler kullanılarak derlenmeye devam edilecektir. Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele süreci Kurumumuz tarafından azami hassasiyetle takip edilmekte olup, ihtiyaç olması halinde haber bültenlerinin yayımlanmasında yapılacak tüm değişiklikler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Son günlerde yaşanan bu zorlu sürecin ülkemize etkilerini daha iyi gözlemleyebilmek ve gerekli önlemlerin isabetli bir şekilde alınabilmesini temin etmek için istatistik üretim sürecinin aksatılmadan devam ettirilmesinin gerekliliği kamuoyunun takdirindedir. Tüm paydaşlarımıza ve vatandaşlarımıza süreç boyunca veri derleme ve istatistik üretimi süreçlerinde gösterecekleri işbirliği ve destek için teşekkür deriz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK